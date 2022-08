14-årige Elise fik 10.000 kroner for en nat med Simon Spies

Rejsekongen Simon Spies var kendt for at omgive sig med unge, smukke damer. Purunge.

Søndag har DR premiere på 'Simon Spies og morgenbolledamerne', der retter et nutidigt og kritisk blik på Spies' forhold til de unge kvinder, og det er ikke tv for sarte sjæle.

En af de medvirkende er Elise Andersen, der i dokumentaren fortæller, hvordan hun var bare 14 år, da hun endte i kløerne på Simon Spies, der på samme tidspunkt var i slutningen af 50'erne.

Elise Andersen blev af en veninde inviteret ind på Mercur, som var det hotel, Simon Spies boede på i en suite oppe øverst.

I baren møder de to unge piger Spies, som inviterer dem over til sit bord, hvor han fester, og på et tidspunkt henvender en af Spies' direktører sig til Elise Andersen med et tilbud.

- Hvis jeg bliver der, til solen står op, får jeg 10.000 kroner, siger hun i dokumentaren.

Simon Spies var ofte omgivet af unge damer. Foto: Preben Niemeyer/Ritzau Scanpix

Champagne i boblebadet

Sammen går de op i suiten, hvor Elise Andersen anslår, at der er omkring otte forskellige såkaldte morgenbolledamer, som var det, Simon Spies' harem af kvinder blev kaldt.

Efter de er kommet op i suiten, vil Simon Spies have, at de allesammen skal over i det boblebad, der ligger i den anden ende af suiten.

- Der bliver der også drukket champagne, og jeg tror også, det er derfor, jeg bliver så fuld. Jeg bliver for fuld og må have fået blackout, for jeg vågner inde på et værelse, siger Elise Andersen.

Der kommer herefter en kvinde hen til Elise Andersen, som beder hende gå ind til Simon Spies.

Først siger Elise Andersen nej, men hun kommer så alligevel i tanke om de 10.000 kroner, hun tidligere er blevet lovet.

- Jeg var så tæt på at få de her penge, og jeg ville have dem. Så jeg går derind, og jeg vidste godt, hvad klokken var slået.

'Jeg var jo et barn'

Til sin store overraskelse, sker der dog ikke det, Elise Andersen havde forventet.

- Han kan ikke fuldbyrde et samleje. Han lægger sig oven på mig.

- Det er bare en gammel, nøgen mand, der lægger sig oven på mig. Og det er faktisk lidt grimt at tænke på, ikke?

Herefter tager Simon Spies sit tøj på og tager Elise Andersen med op på tennisbanen på taget, hvor han giver hende et bundt tusindkronesedler.

- Det giver et billede af, hvor fangede de piger, som er gået med til det på daglig basis, har været, siger hun.

Og når hun kigger tilbage i dag, er hun da heller ikke i tvivl om, at hun som 14-årig ikke var gammel nok til at kunne vurdere omfanget af at modtage penge for at have sex med en voksen mand.

- Selvfølgelig ikke, jeg var jo et barn.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Elise Andersen til denne artikel, men det har ikke været muligt.

Alle tre afsnit af 'Simon Spies og morgenbolledamerne' ligger søndag på DRTV. Første afsnit sendes på DR1 mandag.