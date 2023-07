19-årig skuespiller tvunget af fans til at springe ud

- Jeg var skuffet.

I et interview til britiske Vogue beskriver den 19-årige skuespiller, hvordan han følte sig tvunget af sine fans til at skulle springe ud som biseksuel efter sin rolle i Netflix-serien 'Heartstopper'.

Kit Connor spiller nemlig biseksuelle Nick Nelson, der handler om den unge rugby-spiller, der selv har problemer med at erkende sin seksualitet.

Efter den rolle anklagede fans ham for 'queerbaiting'. Et udtryk, der sætter spørgsmålstegn ved folks seksualitet.

Og det tvang den unge stjerne til at gå til bekendelse tilbage i november 2022, som han nu sætter ord på.

- Jeg følte bare ikke, at det var noget, jeg var klar til at tale om. Jeg var ikke vred. Jeg var bare skuffet over reaktionen fra folk, siger han.

Sprang ud på Twitter

'Netflix'-stjernen følte sig nødsaget til at springe ud efter lang tids spekulation. Og det skete på Twitter.

Kit Connor har i dag deaktiveret sin konto, men dengang stod der:

'Jeg er bi. Tillykke med at have tvunget en 18-årig til at udlevere sig selv. Jeg tror, nogle af jer missede pointen ved serien. Farvel.'

- Jeg vil sige, at jeg ville have foretrukket at gøre det på en anden måde.

Føler sig sikker i dag

Desuden forklarer 'Heartstopper'-skuespilleren om, hvilken følelse han sad med i situationen, da han skulle springe ud.

- Det er oplevelsen af, at du måske er for hetero til at være homoseksuel, og du er for homoseksuel til at være hetero, siger 'Heartstopper'-skuespilleren.

- Men jeg føler mig meget mere sikker i mig selv nu.

Og derfor pointerer den 19-årige skuespiller også, at han ikke fortryder, at han endte med at springe ud som biseksuel.