20 maskerede røvere angriber Netflix-optagelser

20 maskerede røvere har angrebet optagelserne til den kommende sæson af Netflix-serien 'Lupin'.

Angrebet fandt sted 25. februar i Paris-forstaden Nanterre, hvor del tre af den franske hitserie er ved at blive optaget.

De maskerede røvere affyrede fyrværkeri, da de brød ind på settet og stjal udstyr for 300.000 euro, oplyser det franske nyhedsbureau AFP ifølge flere internationale medier.

Ingen personer kom noget til.

'Der var en hændelse 25. februar under optagelserne til den kommende sæson af 'Lupin'. Vores skuespillere og medarbejdere er i sikkerhed, og ingen kom til skade. En efterforskning er blevet igangsat af myndighederne i Nanterre', oplyser Netflix i en udtalelse til Variety.

Ifølge mediet var seriens hovedperson, Omar Sy, få timer senere på scenen under den 47. udgave af den nationale franske filmpris César du cinéma, hvor han fejrede 10-års jubilæet for komediefilmen 'De urørlige', som sikrede ham en pris for bedste skuespiller.

Omar Sy lod sig ikke mærke af røveriet, da han fyrede den af på scenen under awardshowet César du cinéma. Foto: Bertrand GUAY / AFP / Ritzau Scanpix

Angrebet skete dagen efter en lignende begivenhed i England, hvor tyve brød ind og stjal over 350 remedier til en værdi af 200.000 euro fra optagelserne til Netflix-serien 'The Crown'.

