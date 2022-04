24syv fyrer medarbejder efter seksuelle krænkelser

En række medarbejdere blev udsat for verbale og fysiske krænkelser, da 24syv i fredags fejrede, at radiokanalen, der oprindeligt startede som Radio Loud, fyldte to år.

Det har netop kostet en medarbejder jobbet. Det bekræfter programdirektør og chefredaktør Simon Andersen over for Journalisten.

- I tirsdags blev jeg gjort opmærksom på, at der under vores toårs fødselsdagsfest i fredags på en bar var en medarbejder, der angiveligt havde begået en eller flere verbale og fysiske krænkelser, siger han til mediet.

Seksuelle krænkelser

Ekstra Bladet har talt med Simon Andersen, der ikke ønsker at fortælle, hvor mange krænkende episoder der er tale om.

- Det vil jeg ikke sige, men det var flere end én og også flere end to, siger han.

- Er der tale om en chef eller menig medarbejder?

- Jeg vil ikke sige, hvilken slags medarbejder det er, men hvis det havde været en chef, havde vi selvfølgelig fortalt det, siger han og bekræfter, at der er tale om seksuelle krænkelser.

- Der er tale om både fysiske og verbale krænkelser - alle af seksuel karakter.

Ingen tvivl om fyring

Sagen anses for afsluttet hos 24syv. Simon Andersen fortæller, at sagerne formentlig ikke er grove nok til en politianmeldelse.

- Det har jeg ikke overvejet, og det vil også være en sag for de personer, der blev forurettet. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om det er inde i den liga, men det er det nok ikke. Men det er langt over stregen i forhold til, om man kan være ansat her, siger han.

- Så I var ikke i tvivl om fyringen?

- Nej.