57 lån på et år: - Det er et kæmpe slag i hovedet

'Luksusfældens' eksperter kommer på noget af en opgave, da de i tirsdagens afsnit af programmet besøger den 25-årige maler Jasmin fra Søborg.

Den unge kvinde drømmer om at flytte i et lille hus med en have, hvor hendes søn kan løbe rundt og lege.

Men den drøm er langtfra realistisk, for Jasmin har et kæmpe overbrug. Hver måned bruger hun nemlig tusindvis af kroner på solarie, skønhedsprodukter, kosmetiske behandlinger og tøj - både til sig selv og sin søn.

Selvom Jasmin har et kæmpe overforbrug og dermed bruger mere, end hun har i indtægt, har hun næsten ikke noget misvedligeholdt gæld.

Det er der dog en god grund til. Jasmin optager nemlig hele tiden nye lån - udelukkende for at kunne betale den gamle gæld.

På et år har hun optaget hele 57 lån, hvilket svarer til mere end et lån om ugen. Jasmin skylder allerede 243.000 kroner og fortsætter det, vil gælden eksplodere, lyder konklusionen fra eksperterne.

- Det er rigtig meget. Det løber hurtigere op, fordi jeg ikke har taget det på en gang, lyder det fra Jasmin, da hun forsøger at forklare de mange lån over for eksperterne.

- Sandheden er, at du 57 gange aktivt har sagt ja til at låne penge for at betale gammel gæld det seneste år. Det er ikke så imponerende, lyder det fra ekspert Sesilie Munk Stenderup.

- Jeg har gjort det, så jeg ikke stod og ikke kunne betale min gæld. Det er super ærgerligt, at det giver bagslag i sidste ende, lyder det fra Jasmin.

Jasmin bruger mange penge på tøj og personlig pleje. Foto: Nent Group Danmark

Aldrig blive gældfri

Den 25-årige maler kan efterhånden godt kan se, at hun har et stort problem.

- Hvis du fortsætter, så vil din gæld vokse fra de 243.000 til 344.000, lyder det fra Sesilie Munk Stenderup.

- Med den afvikling bliver Jasmin aldrig gældfri, lyder det videre fra Swyrtz.

Eksperterne er bekymrede for Jasmins økonomi. Foto: Nent Group Danmark

Den udmelding får Jasmin til at vågne op.

- Jeg kan ikke sige andet end, at det er et kæmpe slag i hovedet. Jeg har forstået det, og jeg er så klar til at lave om på det, lyder det fra Jasmin.

Hvordan det går Jasmin, og om hun får styr på sin økonomi, kan du blive klogere på i 'Luksusfælden' tirsdag aften klokken 20 på TV3 og Viaplay.

