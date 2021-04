80'er-stjerne klar til 'Toppen af poppen'

Sangerinde Maria Bramsen kommer til at gøre en række andre kunstnere selskab, når årets udgave af tv-programmet 'Toppen af poppen' bliver sendt til efteråret.

Det skriver TV2, der tidligere har fortalt, at også Katinka Bjerregaard, Malte Ebert, Simon Kvamm, Mathilde Falch og Alex Vargas vil tage del i programmet.

I alt skal syv musikere findes, hvilket betyder, at endnu et navn mangler at blive meldt ud.

58-årige Maria Bramsen, som var en af Danmarks mest kendte sangerinder op gennem 80'erne og 90'erne, glæder sig til at prøve kræfter med programmet.

- Jeg har lyttet meget til de andre medvirkendes sange, været på nettet og fundet musikvideoer og prøvet at danne mig et billede af dem og deres kunst, fortæller hun til TV 2.

Hun begyndte selv karrieren som 18-årig, da hun kom med i bandet Tøsedrengene sammen med Dorte Michelsen og Klaus Kjellerup. Her sang hun blandt andet vokal på hits som 'Indianer' og 'Så gik der tid med det'.

Efterfølgende fortsatte hun til bandet Ray Dee Ohh, og siden 2013 har hun igen lavet musik med Anne Dorte Michelsen i gruppen Anne Dorte & Maria.

'Toppen af poppen' har været sendt siden 2011, og konceptet er, at syv kunstnere mødes og fortolker hinandens musik.

Senest skete det i 2020, hvor der som noget nyt medvirkede 25 tidligere deltagere i anledning af programmets jubilæum.