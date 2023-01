'A grab in the pocket' og 'Virgin Ane Gade': - Det er ikke med vilje

'It's something different than hitting the cat of the tønde'.

'It's like at big redspæt'.

'Are they alive? It looks like rainworms'.

De slår næppe en kat af nogen tønde i engelsksprogede lande, en rødspætte på engelsk hedder plaice, og en regnorm kaldes earthworm.

Ja, tv-værten Peter Ingemann er kendt for sine finurlige sprogblomster og bizarre fordanskede udtryk på engelsk.

Det er et sprog, han langt fra mestrer til fulde, selv om han i nyere tid bl.a. med 'Størst' har lavet utallige programmer, hvor han rejser i udlandet, og hvor han har skullet begå sig på ... ja, engelsk.

Han slår derfor ofte over i noget, der med et populært udtryk kaldes 'danglish' - altså en sammenblanding af engelsk og dansk.

Det nye rejseprogram 'Ulla & Ingemann ordner Europa', der havde premiere her til aften på TV 2, er ingen undtagelse.

De to garvede tv-personligheder rejser i anledning af 50-året for Danmarks indtræden i EF ud og besøger 12 af de lande, vi er sammen med i EU, og der bliver hygget undervejs. Foto: Jeppe Melchiorsen/Nordisk Film/TV 2

Har ikke sprogøre

Blandt andet hører man i første program Peter Ingemann oversætte den danske vending 'det er bare et greb i lommen' direkte til engelsk ved at sige 'it's just a grab in the pocket'.

Det har de vist aldrig hørt benyttet sådan ovre på de britiske øer.

Men det omvendte gør sig også ofte gældende. I videoen i toppen af denne artikel kan du f.eks. høre makkeren Ulla Terkelsen fortælle grinende om en episode i løbet af optagelserne til rejseprogrammet, hvor Ingemann 'anglificerede' en vis festgade i det nordjyske.

Man kunne efterhånden få fornemmelsen af, at Peter Ingemann spiller lidt på sit dårlige engelsk. At han har gjort det til et kendetegn - et slags brand. At han gør sig sprogligt dummere, end han er.

Men nej.

- Jeg gør det ikke med vilje. Jeg bliver tit spurgt, om det er lidt ligesom 'The Julekalender' med 'that's a good vending - den can we bruge i another afsnit'. Det er det ikke. Det er simpelthen, fordi jeg ikke er bedre. Jeg har IKKE sprogøre, slår Peter Ingemann fast.

