Aaaav! Bliver steriliseret på live-radio

Radio4-reporteren Rasmus Lund havde en mikrofon med på operationsbordet for at bryde et tabu

- Farvel, kære sædleder. Du har været mig god og har givet mig tre børn.

Sådan lød det fra journalist Rasmus Lund, da han lagde sig på operationsbordet for at blive steriliseret.

Med sig havde han en mikrofon i hånden, så lytterne på i Radio4's eftermiddagsprogram 'Missionen' tirsdag kunne komme helt tæt på det for mange mænd tabubelagte indgreb.

- Det var lidt svært at passe sit journalistiske arbejde undervejs, erkender Rasmus Lund over Ekstra Bladet.

Lyt til indgrebet i højre side her:



Som det kan høres på klippene - især da venstre sædleder skal ordnes - er det ikke et helt smertefrit indgreb.

- Man bliver bedøvet ved, at de fyrer noget ind i pungen. Det er altså ikke særligt rart, siger han.

Undervejs forklarer lægen, hvad der foregår, og det er præcis mere viden om og virkning af indgrebet, Rasmus Lund gerne ville belyse.

- Jeg har fundet ud af, at jeg kender flere, der har fået det gjort. Men det er ikke noget, vi taler om. Det er på mange måder tabubelagt, og derfor er der mange spørgsmål, som ikke lige umiddelbart bliver besvaret. Det ville jeg gerne lave om på, når nu vi har besluttet, at det er den form for prævention, vi skal køre hjemme hos os, siger Rasmus Lund, der er far til tre børn og helt og aldeles sikker på, at han ikke skal have flere.

Lyt til indgrebet i venstre side her:



Men fra at få lavet indgrebet til at rapportere fra det er der alligevel et godt stykke.

- Det var en klar reportage-mulighed, men min første indskydelse var, at det skulle jeg i hvert fald ikke. Men så meldte spørgsmålene sig. Bliver man mindre mand, når man ikke kan få børn. Kan man komme på samme måde efter indgrebet - og det kan man! Og har man samme produktion af hormoner i kroppen. Det ville jeg gerne give svar på. Derfor tog jeg mikrofonen med, siger han.

Ud over at indgrebet er overstået, er Rasmus Lund på en måde over lettet over, at det nu er 'ude'.

- Især da jeg var yngre, så tænkte jeg, at jeg i hvert fald ikke skulle steriliseres. Hvad nu hvis nogen synes, at jeg er mindre mand. Den djævel skulle blæses helt væk, derfor siger jeg højt, at jeg har fået gjort det. Og det er en god form for prævention, for og så slipper min kone for at tage alle mulige hormoner, eller vi slipper for at bruge kondomer.

Er det mon en god idé at tage en mikrofon med på operationsbordet? Pr-foto

Rasmus Lund er stadig både øm og blå efter indgrebet, og selvom han også har lagt sig under kniven for sin kones skyld, så har der ikke været ekstra omsorg, fortæller han.

- Der går 10-12 dage, før man må gøre noget erotisk. Desuden har vi tre små børn, så jeg har passet mig selv og har siddet med en ispose i skridtet, griner han.

Du kan høre hele tirsdagens udgave af 'Missionen' på Radio4 her.

Det er ikke første gang, at Radio4's egne journalister løber med historien i en udsendelse - sidste år gik Louise Fischers besøg på swingerklub verden rundt. Læs mere om hendes radio-sex indslag her.