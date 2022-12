Åbner op om ægteskabet: - Jeg kan godt lide at være helt alene

Helle Thorning-Schmidt har aldrig haft et ægteskab, som ægteskaber er flest, for hun og manden, Stephen Kinnock, bor ikke sammen hele tiden, og der er masser af frihed til at være sig selv og jagte egne drømme. Det fortæller hun i 'All Exclusive'

- Personligt synes jeg, det er helt unaturligt at blive med den samme resten af livet. Hvis det er meningen, at vi skal leve, til vi bliver rigtig gamle efterhånden, så er det jo vildt at tænke på, at man skal være sammen med den samme i så lang tid.

Sådan siger Helle Thorning-Schmidt i sin snak med Casper Christensen om bl.a. ægteskab og forventningerne dertil i tredje program af 'All Exclusive' på Viaplay.

- Men jeg har det godt med at tænke på, at Stephen og jeg skal være gamle sammen. Det skal vi, lyder det dog fra eks-statsministeren, 56.

Helle Thorning fortæller i programmet, at hun ikke bryder sig om, at folk skal bestemme over hende, og at hun er glad for, hun i sit ægteskab har fået mulighed for at have frihed til at tage nogle valg, som har givet hende chancen for at udforske de ting, livet har budt hende. Foto: Martin Sindahl LaCour

Hun fortæller, at hun og gemalen, Stephen Kinnock, ikke lever, som folk gør hyppigst:

- Grunden til, at vi har kunnet holde sammen, er, at vi aldrig nogensinde er kommet ind i sådan noget leverpostejs-trummerum, som for mig er det værste, der kan ske. Jeg keder mig rigtig nemt.

- Jeg synes, det er fedt, hvis han har været et eller andet sted henne og opleve nogle ting og kommer tilbage og fortæller om det. Der er noget vildt i, at vi har forskellige verdener og skal få det hele til at mødes, siger Thorning.

Helle Thorning-Schmidt og manden Stephen Kinnock, som er brite, bor ikke sammen hele tiden. Havde hun kunnet vælge helt fra starten, havde hun dog nok valgt anderledes, men sådan blev det ikke, og det trives de begge godt med, siger hun i 'All Exclusive'. Foto: Jonas Olufson

Hun fortsætter:

- Jeg kan godt lide at være helt alene.

Alene betyder også 'alene uden manden', men i andres selskab, må man forstå på samtalen:

- Jeg har lige været i Venedig og være sammen med nogle helt vildt fede mennesker, og det kan ikke være sådan, at jeg skal holde på min begejstring over det.

- Hvis du begynder at lade, som om du ikke har det fedt, når du er væk - det er jo løgn. Man kan godt sige 'jeg savner dig,' men også samtidig synes, det er fedt at være HER, siger Helle Thorning, som fortæller, at hun har en enorm trang til frihed.

Du kan se den næsten timelange snak i 'All Exclusive' fra i dag 21. december på Viaplay.