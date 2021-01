Årets bedste nytårstale? Hyldes på nettet

Ikke et eneste ord om corona.

Derimod var Tessa ikke bleg for at tale om kvinders seksualitet, MeToo, overgreb og om at vokse op på nettet.

Rapperen Tessa gav danskerne et indblik i at være ung kvinde og fortælle om, at selvom man består af to 'x' kromosomer og ikke et 'y', kan man altså sagtens have lyst til at have sex med mange, når man vil - og hvor man vil.

- Selvom jeg ikke fik meget ud af mit momentum, fik jeg et talerør, og det vil jeg bruge til at tale om emner, der ligger mig nær, starter Tessa og remser op, at hun er en 23-årige pige fra Hundige på 'Blæstegnen', som den populære rapper kalder den Københavnske Vestegn.

- Jeg rapper om at kneppe, hvem jeg vil, hvordan jeg vil, når jeg vil, lyder det.

Tessa fortæller i talen, at selvom mange har taget hendes lyrik til sig, bliver hun stadig kaldt en 'luder' og en 'lille forsømt pige' i kommentarspor på de sociale medier.

Et problem i samfundet

Og netop det kvindesyn vil rapperen gerne sætte fokus på, fordi det er noget, hun har oplevet alle steder i det danske samfund.

- En kvinde der udlever sin seksualitet er enten uden selvværd og selvrespekt eller en svigtet sjæl. Hun kan ikke bare være liderlig og gerne ville tage kontrol.

De beskeder får Tessa oftest fra unge, der ifølge hende har forældre i den generation, der lige nu står bag de største skandaler i forbindelse med #MeToo-sagerne. Sagerne om sexisme, der har fyldt meget i 2020, blev hverken taget op af statsministeren eller dronningen i deres respektive nytårstaler.

Selvom rapperen har fået fortalt, at hendes tekster er ødelæggende for unge piger, er det noget helt andet, hun oplever i sin egen indbakke. Her fortæller de unge hende, at hendes rim gør dem stærkere.

Historisk: Porno, plat og pinligt

Hyldes for tale

På samme måde kan man læse i kommentarsporet, at overtallet af seerne er helt vilde med Tessas opsang hos Deadline.

'Det er sgu i orden. Er ikke metoo fan, lidt afskrækket af hendes tekster - men f*** hun er en pige med noget på hjertet, autentisk og hvor er hun bare vigtig !!! Igen - veltalende (trods lidt dirty linjer.) men dygtig, dygtig og mega klar tale. Lyt og lær. Respekt', skriver en.

'HOLY SHIT hun sparker røv! Jeg lytter ikke til hendes musik, men man skal da være både blind, dum og døv for ikke at kunne mærke her, hvor fucking på hun er! Som menneske og som performer. Kæmpe respekt herfra', skriver en anden.

'Jeg er heller ikke fast lytter af Tessa, men tar sgu hatten af for hende. At italesætte problemet med overgreb mv. og så at kvinder bliver set ned på, hvis de vælger at knalde med hvem fanden det passer dem. Jeg har sgu aldrig forstået det koncept, at kvinder ikke bare kunne knalde med dem de lyster, men det bliver da forhåbentligt ændret i fremtiden', lyder det fra en tredje.

Indtil videre har opslaget fået over 5400 reaktioner og delt næsten 1000 gange.

Tessa har absolut ikke været bange for at sige sin mening. Hverken i sin rap eller på tv. Foto: Anthon Unger

Sådan har du aldrig set hende: Helle Thorning i rap-musikvideo

Den er 'ben'

Flere danske kendte har også kommenteret og delt Tessas nytårstale.

Både Pernille Rosendahl, Johanne Schmidt-Nielsen og Helle Thorning-Schmidt roser den unge kvinde på Instagram.

Sofie Linde, der har været frontfigur for den anden #MeToo-bølge i Danmark, har delt talen på sin Instagram og skriver: 'Hør hendes tale hos Deadline. Den er ben (benhård red.)'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Linde omkring hendes tanker om talen, men hun har ikke yderligere at fortælle, lyder det.