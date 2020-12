'Årgang 0'-Mathilde vender tilbage til skærmen

Det er efterhånden mange år siden, Mathilde Beuschau og hendes familie forlod TV2-programmet 'Årgang 0', men nu vender den 20-årige tv-kendis langt om længe tilbage til skærmen.

Det gør hun i sæson tre af programmet 'Boss Ladies', der kan ses på streamingtjenesten Viaplay fra tirsdag.

Siden sin medvirken i 'Årgang 0' har Mathilde Beuschau etableret sig som online-coach, og det er da også karrieren, der er omdrejningspunktet, når man følger hende i 'Boss Ladies'.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Mit arbejde som online-coach er hovedfokus for programmet, men det handler også om mig som en 20-årig pige, der skal have karrieren til at hænge sammen, og mit liv generelt, siger hun.

Har ikke set det

Hun har gjort sig mange overvejelser om det at skulle medvirke i et tv-program igen, fortæller hun.

- Jeg synes, programmet giver mig mulighed for at fortælle min egen historie frem for for eksempel et realityprogram, hvor der jo tit er mange mennesker med. Her kan jeg bedre vise mit arbejde og mig selv i privaten, lyder det.

Mathilde Beuschau arbejder som online-coach og har sit eget firma. Foto: Emil Agerskov

Og hvis seerne derude er spændte på premieren, er det intet i forhold til den unge kvinde selv.

- Jeg har ikke set det endnu, så jeg er så spændt. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at se det, men de er så søde inde på redaktionen og skriver, at jeg ikke skal være nervøs, siger hun og tilføjer med et grin:

- Det er også lidt nervepirrende. Mine forældre og jeg fik jo lov til at se 'Årgang 0', inden det blev sendt, men det kan jeg ikke denne her gang. Jeg er spændt på, hvordan jeg fremstår, for jeg kommer nogle gange til at sige nogle ting lidt hurtigt.

Tager stort skridt i forholdet

Og selvom både Mathilde Beuscau og kæresten Robin Christensen er vant til at dele deres privatliv med følgerne på de sociale medier, bliver programmet anderledes intimt, fortæller hun.

- Robin er også med i programmet, og det bliver også vist, at vi lige er flyttet sammen, at vi har fået en hund, og de viser os helt tæt på. Vi vælger normalt selv, hvad vi deler på Instagram, men her tager vi skridtet længere og indvier folk i vores privatliv, og det er lidt grænseoverskridende, synes jeg. Men nogle gange er det også en god ide at bryde nogle grænser, siger hun.

'Boss Ladies' kan ses på Viaplay og Viafree fra 15. december.