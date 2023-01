'Årgang 20'-familie deler stor frygt

Forestil dig, at du aldrig skal høre dit barn sige hverken 'mor' eller 'far'.

Det er den barske realitet, som 'Årgang 20'-parret Maria og Daniel Brask-Mainz er tvunget til at forholde sig til.

Deres lille søn, Louie, har nemlig diagnosen infantil autisme. Det fortæller parret i sæsonpremieren på TV 2-programmet 'Årgang 20'.

- Det at høre ens barn sige 'mor', det tror jeg altid er noget, man som mor glæder sig til at høre sit barn sige. Og lige pludselig, når ens barn slet ikke siger nogle ord, så kommer bekymringen: ’Gud, kommer jeg nogensinde til at høre ham sige mor,' siger Maria Brask-Mainz til Ekstra Bladet.

- Alle andre mødre siger, at de hører på det 350 gange om dagen. Jeg gad godt bare at høre det en enkelt gang, fortsætter hun.

Snart bliver de fire. Maria og Daniel Brask Mainz bliver til februar forældre til en lille pige. Foto: Gammelgaard Gram Fotografi

Efter en udredning i psykiatrien fik Louie i december 2021 konstateret autisme.

Det var en spædbarnsdiagnose. Den endelige udredning ville familien først få, når Louie blev to år.

I første afsnit af 'Årgang 20' får familien svaret, de har ventet så længe på.

Louie har infantil autisme. Og det vil han have resten af sit liv.

Om han kommer til at få et sprog, er endnu uvist, fortæller Maria Brask-Mainz til Ekstra Bladet. Men Louie er begyndt til talepædagog.

- De siger, at de er positive omkring, at han får et sprog. Det er typisk for den diagnose, at mange starter senere. Sådan i fire-femårs alderen. Men hvordan sproget bliver, hvis han får et, det ved vi ikke, afslutter Maria Brask-Mainz.

Du kan følge hele familien i 'Årgang 20' på TV 2 fra torsdag 12. januar klokken 20 på eller allerede nu TV 2 PLAY.

