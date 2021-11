'Årgang 20'-familie indlagt igen

For Maria og Daniel Brask-Mainz' søn Louie har starten på livet budt på langt flere ture ind og ud af hospitalet, end hvad man rimeligvis kunne forvente for en dreng, der endnu ikke er fyldt to år.

Nu er Louie, der sammen med sine forældre er kendt fra TV 2-programmet 'Årgang 20', igen indlagt, fortæller Maria Brask-Mainz i et opslag på Instagram.

'Så venter vi bare på, at han vågner. Alt er gået som det skulle, men vi får desværre først svar på MR-skanningen i næste uge', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Grunden til, at han skal have den lavet, er fordi, han havde Meningitis som lille. Derfor vil de gerne se, om der er noget, der har sat sig i hjernen, og om det er derfor, han har de problematikker, som han har. Så det er faktisk mest for at udelukke, at hans problematikker ikke har noget med hans Meningitis at gøre', lyder det.

Da Ekstra Bladet fanger Maria Brask-Mainz over telefonen, kan hun fortælle, at Louie nu er vågen igen.

- Han sidder og spiser, og alt er gået godt, så det er dejligt. Han var i fuld narkose, fordi han skulle MR-skannes, men han har klaret det hele så flot og er glad og godt tilpas nu, fortæller hun.

Spændte

Skanningen er et led i Louies udredning for autisme, som begyndte tidligere på efteråret, fordi hans sociale udvikling var begyndt at bekymre de unge forældre.

Nu har man så valgt at tjekke hans hjerne for at se, om hans meningitis kan være årsag til de problemer, forældrene har oplevet med manglende øjenkontakt og sproglig udvikling.

- Vi får svar på skanningen på onsdag, og vi er meget spændte. Der er heldigvis kun en lille sandsynlighed for, at de tegn, han har udvist, kan skyldes hans meningitis, har vi fået at vide af lægerne. Men det er da noget, men tænker meget over. Så det er dejligt, at det hele bliver undersøgt grundigt, siger Maria Brask-Mainz.

Hun fortæller videre, at familien trods omstændighederne har det rigtig godt.

- Jeg har jo valgt studiet fra for at kunne gå derhjemme og give Louie nogle korte dage i vuggestuen, for han har haft lidt svært ved at rumme det hele. Men december får vi en afklaring på udredningen, så det er vi meget spændte på, lyder det.

'Årgang 20' kan ses på TV 2 Play.