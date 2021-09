'Årgang 20'- mor: - Det værste nogensinde

Maria Brask Mainz fortæller, at det var hårdt at se sin søn på operationsbordet

Maria og Daniel Brask Mainz blev i 2020 forældre til sønnen Louie, og lige siden har de delt flittigt ud af deres liv som førstegangsforældre i tv-programmet 'Årgang 20' på TV 2.

Men kort efter at Louie blev født, fandt lægerne ud af, at han havde problemer med nyrerne. Og det har ført til et længere forløb ind og ud af hospitalet.

Til Ekstra Bladet fortæller Maria Brask Mainz, at det var enormt svært at skulle efterlade sin søn på operationsstuen.

- Det var forfærdeligt at se ham falde i narkose og skulle gå fra ham. Det var noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet.

Heldigvis forløb operationen uden komplikationer. Og forældreparret har gjort sit for at opmuntre deres lille søn, der har måtte klare sig i gennem nogle lange dage.

- Han måtte få at spise lige, hvad han ville bagefter. Han måtte se lige så meget Ipad, som han ville. Han måtte lige, hvad han havde lyst til dagene efterfølgende, fortæller Maria Brask Mainz.

Tegn på autisme

Ud over Louies problemer med nyrerne er sønnens sociale udvikling også begyndt at bekymre forældrene. Øjenkontakt, sprog og sociale kompetencer er nemlig næsten ikke til stede hos den halvandet år gamle dreng.

Ifølge sundhedsplejersken og børnepsykologen viser sønnen flere tegn på autisme, hvorfor familien skal starte hos børnepsykiatrien for at få Louie udredt.

Og oven i alt det andet har det været noget af en mundfuld for den lille familie.

- Vi har helt klart lige skulle sluge den. Selvom vi selv har tænkt det, så er det noget andet, når fagfolk også siger det til en. Så bliver det pludselig meget virkeligt, fortæller den unge mor og tilføjer:

- Men lige nu har vi også bare brug for hjælp til, hvordan vi skal tackle det. For vi kan jo godt se, at han har en masse udfordringer.

