'Årgang 20'-mor: Det var hårdt

De sidste to år har været lidt af en mundfuld for Maria og Daniel Brask-Mainz, der er kendt fra TV2-programmet 'Årgang 20'.

Kort efter at deres søn Louie blev født, fandt lægerne ud af, at han havde problemer med nyrerne, hvilket førte til et længere forløb ind og ud af hospitalet.

Og det varede heller ikke længe, før forældreparret blev bekymrede over sønnens sociale udvikling.

Derfor begyndte familien hos børnepsykiatrien i løbet af efteråret for at få knap to-årige Louie udredt. Udredningen kulminerede tirsdag, hvor de unge forældre fik bekræftet deres anelser om, at Louie har autisme.

Da Ekstra Bladet fanger Maria Brask-Mainz over telefonen, fortæller hun, at beskeden blev modtaget med blandede følelser.

- Vi var ikke overraskede over at få det af vide, men det var stadig hårdt at høre, for det er noget, som han kommer til at have resten af sit liv. Men samtidig var det også lettelse, fordi vi blev bekræftet i, at det ér det, han har, og nu kan vi så få hjælp til det, lyder det.

På trods af, at familien fremover skal forholde sig til flere nye udfordringer, så har klarheden over sønnens diagnose hjulpet dem.

- Selvom vi lige skulle sluge den, så har det helt klart givet os noget ro. For der er ikke noget at gøre ved det, andet end at lære, hvordan vi håndterer det bedst muligt, siger Maria Brask Mainz og tilføjer, at der heldigvis er masser af hjælp at hente.

