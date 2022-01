'Årgang 20'-mor: Lettelse at få diagnose

Det emmer af overskud hjemme hos 'Årgang 20'-familien i Espergærde.

Hverken mentalt eller økonomisk lader der til at mangle noget. Og dog. I aftenens afsnit af den populære hverdagsdokumentar åbner Lisbeth Vernsted-Fabricius sig og fortæller, at der til tider mangler en ægte glad mor, der er helt til stede.

Hun er hårdt ramt af angst. En følgesvend, der fylder meget i hende og derfor påvirker hele familien.

- Jeg tror, at jeg har haft det hele mit liv. Jeg har bare ikke vidst, at det var angst, jeg havde. Lige siden jeg gik i børnehave, har jeg haft tvangstanker om, at jeg ikke måtte røre stregerne på fliserne eller de mørke felter i fodgængerfeltet. Hvis jeg gjorde, ville der ske noget meget slemt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Min mor har også angst. Det er arveligt. Jeg tror, at hun har overbeskyttet mig - i bedste mening! Men det har gjort, at jeg er blevet bange for alt muligt, siger Lisbeth Vernsted-Fabricius.

Hun frygtede især, at der ville ske hendes forældre noget, da hun var barn. I dag er det hendes børn, Lisbeth Vernsted-Fabricius har i tankerne, når angsten melder sig. Blandt andet derfor besluttede hun at hjemmepasse familiens yngste barn, Ayasofia, der er født i 2020.

- Jeg vil gerne have brudt med det tabu, som angst for mange er. Men når man taler om det, kender mange til det, siger 'Årgang 0'-moren. Foto: Daniel Hjorth/TV 2

- Jeg var simpelthen bange for, at der skulle ske noget med hende. Ikke kun med hende, men også med de to ældste. Da de var helt små, vidste jeg bare ikke bedre, end at de skulle i institution, og jeg skulle på arbejde, siger Lisbeth Vernsted-Fabricius, der arbejder på en tandreguleringsklinik.

Hun havde sine metoder til at komme igennem en arbejdsdag med angst.

- Mellem hver patient skulle jeg drikke seks glas vand, så der ikke skete noget med mine børn. Det var virkelig meget vand, og det var nogle gange svært at få ned. Men det skulle jeg bare, siger hun.

Da hun blev gravid med Ayasofia, skete der noget, der ændrede Lisbeth Vernsted-Fabricius' liv.

- Der var en vaks læge - faktisk en ung læge under uddannelse - der opdagede min angst. Allerede to dage efter var jeg i behandling hos en psykiater. Det skulle gå hurtigt, så jeg ikke fik en fødselsdepression, fortæller hun.

For Lisbeth Vernsted-Fabricius var det en kæmpe lettelse at få diagnosen generaliseret angst.

- Jeg har altid syntes, at jeg havde sådan en underlig tankegang. Pludselig gav det mening. Det var ikke bare mig, der var mærkelig. Det gav mening - også over for Christian. Han har altid været en kæmpe støtte. Nu har både han og jeg har fået værktøjer til, hvad vi skal gøre for at håndtere angsten.

Opmærksom

Angsten er kommet mere og mere under kontrol, og både Lisbeth og Christian Vernsted-Fabricius er meget opmærksomme på, at deres tre børn ikke arver de konstante bekymringer og medfølgende tvangstanker.

- Det kan jeg love dig. Især vores store datter minder meget om mig, og vi er er meget opmærksomme på, at hun ikke går og tænker over, hvad andre tænker om hende. Vi er meget opsat på at hjælpe hende.

I aftenens afsnit af 'Årgang 20' udfordrer Lisbeth Vernsted-Fabricius sin angst. Se, hvordan det går på TV 2 fra klokken 20.

