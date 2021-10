'Årgang 20'-par gift i tredje forsøg

Tredje gang blev lykkens gang for 'Årgang 20'-parret Maria og Nikolaj.

Lørdag blev de endelig gift, efter deres store dag er blevet udskudt flere gange. Det skriver Billed Bladet.

Parret, der er kendt fra det populære TV 2-program, havde først planlagt, at de skulle blive mand og kone i 2020, men så blev Maria Skødt Hansen gravid med lille Solvej.

Derfor besluttede parret fra Mørke, at festlighederne skulle udskydes.

Maria, der er børnesygeplejerske, og Nikolaj, der arbejder som kok, satte derfor et stort kryds i kalenderen 18. september i år, men det blev heller ikke datoen, de tog turen ned af kirkegulvet som nygifte.

Ingen støj

Ifølge Billed Bladet faldt den udvalgte dato sammen med Classic Race Aarhus, og for at undgå taler og bryllupsfest med brummende motorer i baggrunden, flyttede de brylluppet endnu en gang.

Lørdag 2. oktober lykkedes det så endelig. Maria Skødt Hansen og Nikolaj Bek blev gift i Mørke Kirke og holdt efterfølgende fest i Aarhus på Thors Mølle ved Marselisborg skov.

Tv-parret har været kærester siden 2013 og blev forlovet i 2018.

