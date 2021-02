'Årgang 20'-par: - Vi er en røvkedelig familie

Det kan være svært at balancere, når man har tre børn, som skal have lige meget opmærksomhed

Kaos, gråd og skrig er, hvad man kan forvente, når man er en familie med tre små børn.

Netop familielivet på godt og ondt har Lisbeth og Christian Fabricius fra Espergærde valgt at stille til skue for resten af Danmark i TV2-programmet 'Årgang 20'.

Selvom den yngste datter Ayasofia er omdrejningspunktet i programmet, så har den lille familie gjort sig mange overvejelser om, hvordan parrets andre to børn, Filippa og Theodor, også skulle føle sig vigtige.

Både mor og far lægger meget vægt på, at de deltager som en samlet familie, hvor Ayasofia ikke bliver placeret på en pedestal.

- Vi gør meget ud af, at vi har alle vores børn med. Når Ayasofia bliver filmet, når hun tager sit første skridt, så bliver vores andre to børn ikke snydt. Deres første skridt blev også filmet, men de bliver bare ikke vist i et tv-program, fortæller Christian Fabricius til Ekstra Bladet.

Hård start for TV2-satsning

Intet glansbillede

Familien gjorde sig da også en del overvejelser, inden de takkede ja til at lade sig følge af et kamerahold i 18 år.

- Der er mange, som viser og filmer meget mere, end vi gør i 'Årgang 20'. De gør det bare på Instagram, hvor det hele bliver meget mere glansbillede-agtigt. I 'Årgang 20' får man lige præcis, hvad der sker i en ganske almindelig, røvkedelig dansk familie, griner parret og fortæller, at deres liv ikke bliver hverken gjort værre eller bedre i programmet.

Familien bor i Espergærde i Nordsjælland. Foto: Daniel Hjorth/TV2

- Vi lever et ganske almindeligt middelklasse-liv - som i øvrigt de fleste danskere gør. Måske har vi lidt spanske eller italienske rødder, fordi vi er temperamentsfulde, men samtidig meget følsomme. Og det gør også at vi taler meget åbent sammen, fortæller Christian.

Dramatisk fødsel: Det så du ikke på tv

Derfor er Lisbeth og Christian også sikre på, at de vil finde en løsning, hvis et af deres tre børn ikke er trygge ved at have et kamerahold i ryggen de næste 18 år.

- Vi er ikke så nervøse for, at vi gør vores børn til kendisser, uden de selv ønsker det. Vi ser det mere som om, at vi kan blive genkendt, men ikke at vi er eller bliver kendte, siger Lisbeth.

'Årgang 20' kan ses torsdag på TV2 og på TV2 Play.

I den oprindelige udgave 'Årgang 0' medvirkende blandt andre Stephanie. Hun skrev i efteråret en bog, hvor hun blandt andet langer ud efter TV2, som hun mener burde have grebet ind under optagelserne. Læs artiklen om det her (+).