'Absurd' brille-kommentar: Undrede du dig også?

Det forarger næppe længere vidt og bredt, når den til tider selvhøjtidelige 'X Factor'-dommer Thomas Blachman tager arrogance og solbrillebrug til et helt nyt niveau i det populære sangprogram på TV 2.

Alligevel hænder det, at dommeren efterlader både seere og deltagere med løftede øjenbryn og krummede tæer.

Fredagens bootcamp-afsnit var ikke en undtagelse, da Blachman taber sine solbriller på gulvet midt i det skæbnesvangre øjeblik, hvor dommeren skal til at afsløre, om den unge deltager Mads er dømt ude eller inde.

Mads registrerede godt den akavede situation, til trods for at nerverne var ude på tøjet i minutterne, inden han vidste, om han var videre. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Uheldet var efterfulgt af intens stilhed, indtil dommeren siger:

- Det er meget fedt, du ikke samler mine briller op for eksempel. Jeg kan ikke holde folk ud, der fedter for mig på den måde. Så jeg samler selv mine briller op.

Om det så var, fordi Mads valgte ikke at samle dommerens solbriller op eller ej, så blev den unge sanger ikke desto mindre dømt videre til liveshows.

- Det er ikke mit job

Da Ekstra Bladet taler med Mads, fortæller han, at han heller ikke kunne undgå at studse over situationen.

- Pludselig hørte jeg bare noget, der klikkede nede på gulvet, og det var sådan en mærkelig situation. Jeg så godt, at brillerne lå der. Men jeg havde bare fokus på så mange andre ting, så jeg nåede ikke engang at tænke tanken, at jeg overhovedet skulle samle dem op, siger han.

Efter den unge deltager er kommet hjem, og nerverne har lagt sig igen, har han dog undret sig over Blachmans kommentar.

- Det var jo lidt absurd. Jeg synes jo ikke, det er mit arbejde at samle hans briller op.

Trods den lettere akavede situation gik Mads alligevel fra 'X Factor'-bootcampen med et stort smil på læben. Han er videre, og nu glæder han sig bare til at give den gas til livehows og se, hvordan danskerne tager imod det, han kommer med.

Du kan se, hvordan det går Mads videre i 'X Factor' på TV 2 og TV 2 Play.