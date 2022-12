Advokat advarer: - Skriv ikke under

Peter Breum har set en lækket deltagerkontrakt igennem fra realityprogrammet 'Paradise', som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af. Advokaten advarer på det kraftigste mod at skrive under på aftalen

Ekstra Bladet har i de seneste dage afsløret, hvordan unge mennesker fra det populære realityprogram 'Paradise' (tidligere 'Paradise Hotel') bliver truet med kæmpe bøder, holdes i et jerngreb uden løn samt en lang række andre ting, der indskrænker såvel deres ytrings- som handlefrihed.

'Paradise'-kontrakt lækket: - Det er slavelignende forhold

Derudover har vi afdækket, hvordan deltagerne kan blive pisket til arbejde, samt hvordan den store pengepræmie på de 500.000 kroner kan blive skrottet uden varsel.

Alt sammen af mediekoncernen Viaplay samt et af de førende produktionsselskaber i Danmark: Mastiff. De står nemlig begge bag den populære programserie, der er blevet sendt i Danmark siden 2005.

Ekstra Bladet har fremlagt kontrakten for advokat Peter Breum, som er partner og advokat i SIRIUS advokater. Han kommer med skarp kritik af aftalen.

- Det er en meget ensidig aftale, der kun giver rettigheder til produktionsselskabet. Jeg vil advare alle på det kraftigste mod at skrive under på den kontrakt. Mastiff og Viaplay burde være rimelige i de vilkår, som deltagerne bliver budt, siger Peter Breum til Ekstra Bladet.

Advokat Peter Breum kommer med skarp kritik af kontrakten. Arkivfoto: Stine Tidsvilde

Bundet resten af livet

- Hvad hæfter du dig mest ved, når du læser kontrakten?

- Det er en helt atypisk kontraktform, hvor man binder nogle unge mennesker op på nogle vilkår, der er grundlæggende urimelige.

- Man påtager sig nogle forpligtelser, i forhold til hvad man skal stille op til både før, under og efter programmet, som man nødvendigvis ikke kan kende omfanget af samt alle mulige oplysninger om sine private forhold til produktionsselskabet, som kan bruges igen bagefter.

- Hvor meget giver deltagerne af dem selv til Mastiff og Viaplay?

- De har stort set hele deres liv. Ikke alene de 50 dage, det varer, men også i perioden før og bagefter uden at få vederlag for det.

- Der ligger lydoptagelser, billeder og videoer fra programmet, som produktionsselskabet er indehaver af resten af livet. Og man skal huske, at der fyldes alkohol på for ligesom at løsne stemningen op. Her er der nogen, der gør og siger ting i en beruset tilstand, som måske kan være meget uheldigt. Det bliver også gemt.

- Er deltagerne bundet resten af livet, når de skriver under på aftalen?

- Som udgangspunkt er man bundet, så længe kontrakten varer. Men produktionsselskabet kan opbevare både billeder, video og lydoptagelser resten af livet, så på den måde er man jo bundet for altid, lyder de afsluttende ord fra Peter Breum.

- Man binder nogle unge mennesker op på nogle vilkår, der er grundlæggende urimelige, lyder kritikken. Foto: Viaplay Group

Holdt i et jerngreb

Det fremgår af kontrakten, at de unge realitydeltagere skriver under på en lang række ting, der indskrænker såvel deres ytrings- som handlefrihed.

Først og fremmest skal deltagerne stå til rådighed i op til 50 dage, hvor de ikke får nogen form for løn. Altså 24 timer i døgnet syv dage om ugen.

Når deltagerne rejser hjem fra Mexico, hvor 'Paradise' finder sted, kan produktionsselskabet nægte dem at tjene penge på deres nye kendisstatus.

Derudover truer produktionsselskabet med kæmpe bøder, som du kan læse mere om her.

Viaplay og Mastiff kan også forlange, at deltagerne stiller op til stribevis af interviews. Her er der tale over 20 interviews som minimum - også med fysisk fremmøde. Derudover skal deltagerne også stille op til flere fotosessions samt arrangementer.

Alt sammen uden betaling.