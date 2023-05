Ændrer alt i sidste øjeblik: Tøjet er ikke klar endnu

Sidste gang, de danske seere så Reiley optræde, var det under et historisk skandaløst show i Næstved, da han tilbage i februar blev kåret til vinder af Dansk Melodi Grand Prix med nummeret 'Breaking My Heart'.

Næste gang, vores færøske Grand Prix-håb toner frem på skærmen for seerne, er om få dage, når Reiley i næste uge skal forsvare de røv/hvide farver.

Og her vil skarpe seere muligvis lægge mærke til, at der er ændret en del i den 25-årige sangers show.

Mandag havde Reiley nemlig sin første prøve på scenen i Liverpool, hvor slaget skal stå. Og de meste er ikke længere, som det var, da han vandt Dansk Melodi Grand Prix.

Håret er stadig krøllet, men det er omtrent det eneste, der går igen fra Reileys optræden i februar, hvor han var flankeret af dansere og bar en stor, pink jakke med knuste hjerter på.

Annonce:

Med sin nye optræden er danserne smidt på porten, og Reiley er alene på scenen, og under prøven var jakken skiftet ud med en gennemsigtig glitter-nettrøje.

Efter prøven forklarede Reiley i en TikTok-video, at det lyserøde outfit, han havde på til første prøve, ikke er det tøj, der skal bruges, når det går løs i næste uge.

- Mit kostume er stadig ved at blive lavet, sagde han.

Se billederne fra Reileys prøve her

Fuld skærm

Foto: Corinne Cumming/EBU Foto: Corinne Cumming/EBU Foto: Corinne Cumming/EBU Foto: Corinne Cumming/EBU Foto: Louise Bennett/EBU

Løj om sin alder

Da de danske seere sidst kunne stifte bekendtskab med Reiley, var hans alder også en anden, end den viser sig at være i dag.

Tilbage i februar gav han sig nemlig ud for at være 20 år, selvom det siden har vist sig, at han faktisk er 25 og fylder 26 senere på året.

Det bekræftede DR overfor Se og Hør, hvor de i samme ombæring forsvarede løgnen ved at kalde den for en del af sangeren 'narrativ'.

Annonce:

– Det er Reileys egen sag at tale om sin alder. DR blander sig ikke i hans narrativ og kan derfor heller ikke stille op til telefoninterview om det, skrev en presserådgiver fra DR i en mail til Se og Hør.

Ugebladet spurgte dengang DR, om de hele tiden har kendt til sangerens rigtige alder og har løjet for brugerne bevidst, men det har DR ikke svaret på.

DR garanterer, at Grand Prix-resultatet er korrekt trods nedbrud midt i afstemningen

DR undskyldte kaos-show

Selvom Reiley kan kalde sig vinder af Dansk Meloid Grand Prix 2023, så vil showet nok mest blive huset for at være præget af kaos, en komplet uforståelig afstemning og en app, der stod af, da stemmerne skulle sendes.

Ekstra Bladet var på showaftenen i kontakt med flere fanmedier, som forlangte en undskyldning fra DR for det ringe show.

Hvilket de da også til dels. For det lykkedes kun at få DR til at lægge sig halvt ned.

- Jeg vil gerne sige undskyld for de problemer, der var med appen. Jeg vil ikke sige undskyld for showet, for det var sindssygt flot, og de otte artister leverede et brag af et show, sagde programansvarlig dengang Erik Struve til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I år er det ti år siden, Emmelie de Forest vandt Eurovison. Siden har hun kæmpet med at komme af med det image, hun fik som uskyldig lille pige. Se de eksklusive og private billeder: Emmelie de Forest er færdig som elverpige