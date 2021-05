Ændrer regler efter massiv kritik

Musikbranchens mest prestigefyldte prisshow, Grammy Awards, vil ændre på sine nomineringsregler. Det oplyser arrangørerne The Recording Academy, som står bag prisuddelingen, i en pressemeddelelse.

Det sker efter kritik fra dele af branchen om uigennemsigtighed i uddelingens nomineringsproces.

Ændringerne består blandt andet i, at antallet af medlemmer, som bestemmer, hvem der skal vinde i de fire største kategorier, stiger fra 15-30 medlemmer til at omfatte samtlige 11.000 medlemmer.

De fire største kategorier ved det årlige Grammy Awards er årets album, årets udgivelse, årets sang og bedste nye kunstner. De nye regler træder i kraft før den næste Grammy-uddeling, der finder sted 31. januar 2022.

De ændrede regler skal være med til at sikre, at det store prisshow forbliver relevant for den musikalske branche, lyder det pressemeddelelsen.

- Dette er et nyt akademi, der er drevet til handling, og som er fordoblet på sin forpligtelse til at imødekomme behovet fra det musikalske fællesskab, siger Harvey Mason jr, leder af The Recording Academy, i pressemeddelelsen.

'Forbliver korrupt'

Grammy-uddelingen har været under kritik fra popmusikeren The Weeknd. Han har påpeget, at hans musik og fans er blevet forbigået af prisuddelingen, da nomineringerne til det seneste show faldt i 2020.

'Grammys forbliver korrupt. I skylder mig, mine fans og musikindustrien gennemsigtighed,' skrev The Weeknd på Twitter i november 2020.

Hans navn var ikke at finde blandt de nominerede kunstnere - trods det storsælgende album 'After Hours' - hvilket fik The Weeknd til boykotte fremtidige Grammy-uddelinger.

En af de tidligere sangere i boybandet One Direction, Zayn Malik, udtalte i marts, at der burde sættes en stopper for det, som han kaldte for 'hemmelige komitéer', skriver nyhedsbureauet Reuters.

Som en del af fornyelsen af nomineringsprocessen skal 90 procent af akademiets stemmeberettigede gennemgå et særligt forløb.

De skal igennem en såkaldt genkvalificering for at sikre, at medlemmerne stadig er aktivt engageret i 'musikskabelse', lyder det.