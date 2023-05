Ærgerlig melding: Fans må vente længe endnu

Er man fan af Zendaya, Sydney Sweeney og de andre i hitserien 'Euphoria', må man væbne sig med tålmodighed.

På grund af strejken blandt manuskriptforfattere i Hollywood får seriens tredje sæson ikke premiere før 2025, som planen ser ud nu.

Det fortæller dramachef hos HBO Francesca Orsi i et interview med Deadline.

Ifølge dramachefen er det en kombination af strejken, og at både seriens skaber Sam Levinson og hovedrolleindehaver Zendayas travle kalendre, der er med til at forsinke serien.

- 'Euphoria' er en af de serier, hvor vi er begyndt at skrive samtidig med produktionen af 'The Idol' (serie af Sam Levinson, red.), men på nuværende tidspunkt har vi ikke utallige manuskripter, siger HBO-chefen og fortsætter:

- Vi kan ikke begynde optagelserne, så premieren på serien - som ideelt bliver i 2025 - er afhængig af, hvornår Sam (Levinson, red.) kan arbejde videre, men i øjeblikket er blyanterne lagt ned, og arbejdet med 'Idol' afsluttes.

Seriens hovedrolleindhaver Zendaya har en fyld kalender. Foto: HBO Max

Flere serier udskudt

Men det er ikke kun 'Euphoria', der lader vente på sig.

Også HBO-serier som 'The Last of Us', 'White Lotus' og den kommende 'Game of Thrones'-prequel (forhistorie, red.) er ifølge HBO-chefen ramt af strejken.

Francesca Orsi slår fast over for Deadline, at tredje sæson af 'White Lotus' efter planen skal have premiere i 2024, men at det nu er usikkert på grund af strejken.

Anden sæson af 'The Last of Us' får ifølge HBO-chefen tidligst premiere i 2025. En serie, der dog ikke er ramt, er anden sæson af 'House of the Dragon', som netop nu optages i Storbritannien og efter planen får premiere i sommeren 2024.

