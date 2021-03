Ærgerlig Oh Land: Forstår ikke kritikken

Oh Land er utilfreds med den kritik, der gives under showet

Uenigheden var til at få øje på, da fjerde liveshow af 'X Factor' løb over skærmen fredag.

Her kunne dommerne mundhugges ved næsten alle deltagerne, fordi hvad skal man egentlig fokusere på, når der skal gives kritik efter en optræden.

Specielt ved deltageren Nikoline Sten Kristensen gik bølgerne højt.

Her sagde både Martin Jensen og Thomas Blachman, at de ikke var tilfredse med Nikolines engelske udtale under sangen 'Sunlight'.

Og det var ikke en kritik Oh Land var enig i.

- Hun havde styr på det. Det, hun leverede, var vanvittigt imponerende. Hendes udtale var perfekt, jeg kunne ikke se, hvorfor hun skulle kritiseres for det. Jeg blev ærgerlig over, at nogen blotter sig, og så bliver det taget op som det første, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Oh Land har stadig alle sine tre deltagere i konkurrencen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

To skridt foran

Tonen blandt dommerne er da også blevet mere skarp, mener den rutinerede dommer og sanger.

- Det lugter lidt af, at vi er ved liveshow fire. Der kommer færre og færre med videre, og konkurrencen spidser til. Det er, som om der opstår en fartblindhed, forklarer hun.

Der kan ifølge dommeren godt være lidt for meget fokus på den negative kritik, når en deltager har optrådt.

- Jeg gør mig meget umage for at huske at være til stede og ikke hele tiden være to skridt foran. Jeg prøver at finde noget, jeg kunne lide ved den performance, vi har set, fortæller hun.

- Man skal have tålmodighed med dem på scenen. De knokler røven ud af bukserne, lyder det.

Oh Land havde for første gang en deltager i farezonen fredag, hvor det stod mellem Solveig og Vilson.

Det endte dog med at være Vilson, der måtte forlade konkurrencen, efter Blachman sendte ham hjem.

Du kan se 'X Factor' hver fredag klokken 20.00 på TV 2.

