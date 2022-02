Ærgerlig TV 2-bommert: Flere fejl i tv-succes

Tusindvis af danskere følger med, når tv-vært Peter Ingemann hver onsdag på TV 2 udlægger historien om Danmarks mange regenter.

Men historieformidlingen, som den folkekære tv-vært står i spidsen for, er langtfra fejlfri, lyder kritikken fra flere eksperter, Ekstra Bladet har talt med.

I onsdagens afsnit var den gal, da Ingemann kastede sig over historien om Christian den Syvende og hans noget nær sadistiske huslærer, Ditlev Reventlow.

Peter Ingemann fortæller i programrækken hele historien om Danmarks kongerække. Foto: Heartland/TV 2

Et billede, der blev brugt i programmet, viste nemlig i stedet den historiske person Christian Ditlev Frederik Reventlow, og det ærgrer Louise Sebro, der er historiker og museumsinspektør på Reventlow-Museet Pederstrup.

Her danner Christian Ditlev Frederik Reventlows gamle herregård rammerne om et museum, der fortæller netop hans historie.

- Det er sådan, at Christian Ditlev Frederik Reventlow, hvis billede bliver vist i programmet, var en af de store reformatorer i Danmark og meget progressiv i forhold til sit børnesyn. Han var for eksempel en af de første, der talte for at oprette skoler til bøndernes børn, siger hun og fortsætter:

- Derfor er det lidt ærgerligt, at det er hans billede, der bliver brugt til at illustrere den gamle Reventlow, der var Christian den Syvendes huslærer og kendt for et ganske andet børnesyn. Det er i hvert fald den fortælling, der er om ham.

Louise Sebro forklarer, at det er vigtigt for fagfolk som hende at sætte foden ned, når der laves den slags fejl på tv.

- Som museum bliver vi jo kede af, at Christian Ditlev Frederik Reventlow bliver forbundet med denne her historie, og det viser jo meget godt, at når man ikke laver sin research ordentligt, så får man fortalt en forkert historie. Så må man spørge sig selv, hvorfor så overhovedet lave den slags programmer, lyder det.

Ærgrer sig

Da Ekstra Bladet fanger vært Peter Ingemann over telefonen, er han med det samme ærgerlig over det fejlagtige billede.

- Jeg har ikke været opmærksom på, om det er den ene eller anden Reventlow, for jeg sidder ikke inde i klipperummet, og jeg har heller ikke haft noget at gøre med at finde billedet, men det er da beklageligt, siger han.

- Du er jo ansigt på programmet, så hvor meget betyder det for dig, at det et korrekt?

- Det betyder da ufatteligt meget. Det skal jo helst være fuldstændig korrekt, men jeg ved jo også, at vi alle sammen er mennesker, og i et gigantisk materiale vil der snige sig fejl ind, selvom der har været en historiker inde over, siger Peter Ingemann og fortsætter:

- Jeg er selv meget perfektionist, og det irriterer mig sådan noget her, men jeg er kun glad for, at der er folk, der pointerer fejl, for så kan vi gøre det bedre en anden gang.

Også fejlen i grafikken over de danske vikingeborge martrer tv-værten.

- Om et 400 år gammelt billede lige afbilder en anden, det er selvfølgelig beklageligt, men det kan ikke holde mig søvnløs. Men sådan noget som vikingeborges placeringer på et kort, det skal bare sidde i skabet. Det er der ingen tvivl om, og det er også blevet rettet i den udgave, der ligger på TV 2 Play, siger Peter Ingemann.

