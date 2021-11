Ærgerligt farvel: Det var måden!

Det var med blandede følelser, 18-årige Johanne Gormsen røg ud af syvende program af 2021-udgaven af 'Den store bagedyst'.

- Jeg havde hele tiden sagt, at mit mål var program syv, og det nåede jeg. Det var selvfølgelig mega øv at ryge ud, men det var også en lettelse for mig.

- Presset i at være med var nok lige i overkanten for mig, men måden jeg røg ud på, ærgrer mig, siger Johanne Gormsen til Ekstra Bladet.

Det var især den hemmelige udfordring, hvor deltagerne skulle lave små blomsterpyntede bryllupskager, der spændte ben for den 18-årige bager.

Johanne Gormsen er ordblind, og derfor kunne hun ikke læse den komplicerede opskrift.

- I program seks var der en person koblet på mig, der kunne læse opskriften højt, men fordi der var så travlt, og der var så mange kamerafolk, kunne hun ikke komme ind og hjælpe mig. Hun måtte ikke være med i billedet, og der var ret kaotisk i teltet, siger Johanne Gormsen, der derfor var overladt til gætteri.

Helt sort

- Jeg kan slet ikke læse, når jeg bliver presset. Så bliver det helt sort. Så jeg kunne ikke komme videre. Jeg måtte bare improvisere, siger Johanne Gormsen, der ikke bebrejder DR noget.

- Jeg har jo skrevet under på, at jeg deltager på lige vilkår som alle andre. Men fremadrettet vil jeg da gerne tale med DR om, hvordan man kan hjælpe folk, der er ordblinde, og som gerne vil være med i programmet, siger hun.

18-årige Johanne Gormsen bor i Odense. Foto: DR

Johanne Gormsen har fået mange henvendelser fra ordblinde, der ikke har turde melde sig til 'Den store bagedyst' - netop fordi de er ordblinde.

- Og det er en skam. Der findes jo masser af hjælpemidler, hvor opskriften bliver læst høj på en iPad eller på telefonen. Det bruger jeg, når jeg bager derhjemme. Jeg kan ikke læse, når jeg bliver presset, men jeg kan godt bage, og jeg er meget glad for og stolt over de kager, jeg har lavet i programmet, siger Johanne Gormsen, som til dagligt går på HHX i Odense.

Ikke dum

- Jeg er jo ikke den, der læser en gruppeopgave i gennem, inden den skal afleveres. Det må de andre gøre, for jeg kan ikke se fejlene. Men ordblinde er ikke dumme, de har bare ikke fået den hjælp, de skal have, siger den kreative amatørbager, der for alvor fik hjælp, da hun kom på efterskole.

- Lærerne var så dygtige til at undervise. Jeg gik fra at ligge på 02 eller 4 til at komme helt op på 10 og 12-taller. Det betød så meget for selvtilliden og mit selvværd. Jeg var konge, da jeg gik ud, griner Johanne Gormsen, der gik på Glamsdalens Idrætsefterskole.

Johanne Gormsen har brugt en mindre formue på deltagelsen i 'Den store bagedyst', og det er hun ikke alene om. Tidligere har deltagere har fortalt, hvor mange penge det har kostet dem at medvirke i programmet. Læs den historie her.

I næste uge er der semifinale i 'Den store bagedyst'.

