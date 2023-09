Ærlig DR-stjerne: Er på dagpenge

Skuespilleren Sofia Cukic spiller for tiden med i DR's nye dramasatsning 'Huset', hvor hun spiller kæreste til den fængslede Benji.

Til Ekstra Bladet fortæller skuespilleren begejstret, at hun da også er henrykt over jobbet, efter hun i 2021 blev uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i København.

- Det er mit første job i en større rolle i en tv-serie, og det har været sindssygt udfordrende og spændende at møde en masse kreative mennesker, siger hun.

Men som skuespiller har man sjældent faste ansættelser, ligesom man også kun er sikret job i et par måneder af gangen, hvis man lander en teaterrolle.

- Til vinter skal jeg lave en forestilling på Folketeateret, der hedder 'Lægen', siger hun og fortæller, at indtægten kommer fra a-kassen indtil da.

- Jeg er på dagpenge, det har jeg været i lang tid, Men det nyder jeg. Det er også en frihed, man får.

Annonce:

Læs også: Ny DR-stjerne - her er hendes kendte far

Du kender måske ikke Sofia Cukics ansigt endnu. Men der er stor chance for, at du er stødt på hendes fars, hvis du har haft tændt for tv'et i de seneste 30-år. Foto: Henning Hjorth

Har kendt far

Og det er ikke første gang, en fra Cukic-klanen indtager en rolle i DR's søndagsdrama.

Hvis efternavnet lyder bekendt, så er det fordi, Sofia Cukic er datter af den rutinerede skuespiller Dejan Cukic, der spillede skørtejageren Philip i 'Nikolaj og Julie' tilbage i 00'erne.

Dejan Cukic har sidenhen optrådt i et hav af film og serier, hvor man har kunnet se ham i blandt andet 'Anna Pihl', 'Lærkevej' og 'Lykke'.

Det har da derfor også været lidt specielt for Sofia Cukic at gå i sin fars fodspor og nu selv indtage en søndagsserie på DR.

Annonce:

- Det har været dejligt, det er ikke en hemmelighed at han har været en inspiration i forhold til, at jeg selv er gået den vej. Det er noget, jeg har fulgt tæt i hele mit liv, så jeg blev i hvert fald inspireret af det. Så det føles dejligt, siger hun til Ekstra Bladet og beretter, at farmand selvsagt også er glad for sin datter succes.

- Han er meget stolt og lad på mine vegne, det er han helt bestemt. Han synes, det er dejligt for mig.