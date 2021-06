Ærlig om kæmpe rolle: - De var under tidspres

Da nyheden kom ud om, at danske Mads Mikkelsen skulle erstatte den amerikanske skuespiller Johnny Depp i den kommende tredje film i 'Fantastiske skabninger'-universet, blev det modtaget med forundring og begejstring.

Og nu fortæller Mads Mikkelsen, hvordan rolleovertagelsen har været for ham.

Johnny Depp skulle oprindelig have indtaget rollen som den onde troldmand Gellert Grindelwald i den tredje film i rækken.

Men sådan blev det ikke.

Johnny Depp var tvunget til at trække sig i november efter at have tabt en sag i Storbritannien mod en tabloidavis, der omtalte ham som 'hustru-voldsmand'.

Og ind kom altså den 55-årige Mads Mikkelsen.

Den danske skuespiller ville ønske, at han havde mulighed for at tale med Johnny Depp om udskiftningen.

- Jeg ved ikke, hvad der skete i hans privatliv, eller om det var fair, at han (Johnny Depp, red.) mistede rollen. Men jeg vidste bare, at produktionen ville fortsætte.

- Jeg ville have elsket at have talt med ham omkring det - hvis jeg havde chancen - men jeg kender ham bare ikke på den måde, fortæller Mads Mikkelsen til The Times ifølge mediet Entertainment Weekly.

I en retssag sidste år blev der fundet beviser for, at 58-årige Johnny Depp og hans tidligere hustru Amber Heard havde et stormfuldt ægteskab med voldshandlinger fra begge og en stærkt alkoholiseret Johnny Depp.

Tydeligvis under tidspres

Johnny Depp, der var begyndt på optagelserne af den tredje film i 'Fantastiske skabninger'-universet, sagde efterfølgende, at han var blevet bedt om at forlade settet af Warner Bros.

Tilbage hos Mads Mikkelsen var der ingen tvivl om potentialet i rollen som troldmanden Gellert Grindelwald.

- De (filmproduktionen, red.) ringede til mig, og de var tydeligvis under tidspres. Jeg elsker manuskriptet og sagde ja tak til rollen.

- Jeg ved, at det for mange mennesker var kontroversielt. Men det er altså sådan, det foregår sommetider, siger Mads Mikkelsen til The Times.

Selv om han ville ønske at kunne have talt med Johnny Depp om rollebyttet, understreger Mads Mikkelsen, at hans version af Gellert Grindelwald ikke bliver en kopi af Johnny Depps.

Mads Mikkelsen har spillet med i flere internationale film og tv-serier og er måske bedst kendt i udlandet for sin rolle som seriemorderen Hannibal Lecter i den amerikanske serie 'Hannibal'.

'Fantastiske skabninger' er baseret på Harry Potter-skaberen J.K. Rowlings opslagsværk af samme navn.

Filmene foregår i samme magiske univers som Harry Potter-serien, men finder sted cirka 60 år før. Der er planer om at lave fem film i alt.

Den tredje film, hvor Mads Mikkelsen spiller med, er sat til at udkomme i juli 2022. Der er endnu ikke kommet titel på den.