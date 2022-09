Ærlig tv-deltager: Mobbet som ung

Den 37-årige Nicolas Dalby har ikke altid kunnet forsvare sig selv.

Det var tydeligt, da han gennem sin barndom og tidlige ungdom blev mobbet.

Værst var det dog, da han kom i 10. klasse, hvor han kom i en ren drengeklasse.

- Jeg blev både mobbet på den der underspillede måde, hvor de gjorde en masse indirekte ting, hvor jeg blev udeladt. Men det var også fysisk mobning, fortæller han til Ekstra Bladet.

Nicolas Dalby tilbage i 2019 til sit UFC-comeback, hvor han var på hjemmebane i Royal Arena. Foto: Jens Hartmann

Stak snuden for langt frem

Dalby kommer med sit bud på, hvorfor han selv tror, at han blev mobbet.

- Jeg har svært ved ikke at sige noget, hvis jeg føler, at en person bliver uretfærdigt behandlet - og at stikke snuden frem, selvom det ikke var det klogeste at gøre i forhold til de stærke i klassen, siger han.

Han husker en specifik episode, som han beskriver, som en lille ting, men at det var sådan noget, som stod på hele tiden.

- Lige pludselig er der en, som spytter på gulvet, og da han bliver bedt om at tørre det af - hvem fanden gør sådan noget - tørrer han det væk med sin sko, og da han skal tilbage på sin plads, så tørrer han det ud på mit bord, fortæller han.

Vil lære at forsvare sig selv

Efter et halvt år som klassens mobbe-offer besluttede Dalby sig for, at han vil lære at forsvare sig selv.

- Min motivation var, at jeg skulle lære at forsvare mig selv. Ikke nødvendigvis at banke dem, men at kunne komme væk fra fysiske situationer, siger han.

Derfor startede han til karate.

Det ændrede både hans kropsholdning og hele hans udstråling, og derfor stoppede mobberiet også.

Dalby fortæller, at han aldrig har været specielt god til sport, men efter tre måneders karatetræning fik han en tredjeplads ved en tunering.

Han gik til karate i fem år, hvorefter han startede til MMA, som vi i dag kender ham for. Han omtaler derfor mobberiet som lidt af en 'blessing', da det var det, som fik ham til at kickstarte sin kampsports-karriere.

Selvom mobningen fik ham til at starte til kampsport, så afslutter han:

- Jeg er ikke den i verdenshistorien, der er blevet mobbet mest.

