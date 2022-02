Ærlige Rune: Ville ikke leve mere

Det var en rystende nervøs Rune Duch, der fredag aften kunne ses foran dommerne i den såkaldte Six Chair Challenge i 'X Factor'.

Men han fremførte XXXTentacions 'Revenge' til noget nær perfektion, var vurderingen fra dommer-trioen efterfølgende.

- Super, Rune. Skide godt, du kan slappe af nu, fordi det var sgu godt. Der er mange måder, man kan aflæse nervøsitet på, og det gik ikke ud over musikken, sagde Thomas Blachman og roste den 26-årige aalborgensers evne til at få guitaren og stemmen til at følges ad.

Kwamie Liv kvitterede med en stol og en billet videre i sangkonkurrencen, og det var Rune Duch mildt sagt glad for.

- Ja, for pokker. Jeg havde en følelse i kroppen bagefter af, at jeg bare havde lyst til at spille en hel koncert, siger han til Ekstra Bladet.

For Rune Duch var det - indtil eventyret i 'X Factor' startede - en meget intim ting at synge så at gøre det foran andre, var grænseoverskridende.

Skreg i badet

- Derhjemme var jeg bare den lille unge, der stod og skreg ude i badet. Det er ikke derfra, jeg har fået motivationen og lysten til musikken, siger han og fortæller, at det var en pædagog på den specialskole, han kom på, da han var ni år, der gav næring til den lille spæde musikspire, der voksede i ham.

- Jeg kom på skolen, fordi jeg var en lille hidsig en, siger Rune, der i dag virker som det roligste menneske.

- Det er jeg også. Men det er noget, jeg er blevet, siger han og fortæller ærligt om en ting, der ændrede hans liv fuldstændigt.

På skolen var han fem-seks år yngre end de andre elever, havde stort krøllet hår og var lidt buttet. Så der var nok at drille med - og dermed puste til hans temperament.

- Jeg er ret åbent om det, og det er ikke noget, jeg vil skjule, siger Rune Duch om sit forsøg på at gøre en ende på sit liv. Foto: Lasse Lagoni/ TV 2

- Da jeg blev 14 år, nåede jeg til et punkt, hvor jeg havde det rigtig skidt. Jeg prøvede sådan halvt at begå selvmord. Jeg hoppede i en havn, fortæller han.

Heldigvis mislykkedes forsøget, der ifølge Rune Duch nærmest blev en åbenbaring.

- Hvad fanden havde jeg gang i? Det ændrede mit fokus fuldstændigt til i dag at have det godt og være positiv. Jeg har så svært ved at blive sur i dag. Jeg gider ikke at gå og være sur over små ting, siger han.

Rune Duch har intet problem med at fortælle om den livsændrende episode.

Intet at skjule

- Jeg er ret åbent om det, og det er ikke noget, jeg vil skjule. Det er den person, jeg er blevet, siger han og erkender, at selvom tankerne er positive, så kan han stadig godt være lidt hård ved sig selv - eksempelvis når han hører sig selv synge i 'X Factor'.

- Jeg er stadig meget selvkritisk

- Måske skal du også bare være lidt stolt af det, du kan og gør?

- Ja, det ved jeg godt. Jeg hører det tit, griner han.

Rune Duch er med videre på bootcamp. Du kan se, hvordan det går ham, når der er 'X Factor' på TV 2 på fredag klokken 20.