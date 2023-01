Afbryder audition: - Jeg tænkte bare 'what'

Sofie Linde fik overtalt to venner til at gøre deres kammerat selskab inde foran dommerne

Det tog en uventet drejning, da 16 årige Fidel Nweke aflagde audition foran dommerne i årets anden omgang af 'X Factor'.

Han havde fortalt dommerne, hvordan han egentlig laver musik med sine to gode venner til daglig, men at de ikke helt turde at stille op.

Men da han havde optrådt med sin rap og høstet dommernes råd, brød Sofie Linde ind og afbrød hans audition med to ungersvende under armen.

- Vi har jo resten af gruppen lige her. Drengene, han laver musik med, er lige her.

Fidel Nweke får umiddelbart et ja fra dommerne, men dommerne bad også de nu tre unge mænd om at give den et skud sammen som gruppe.

Dommerne ville gerne høre, hvad gruppen havde i sig. Foto: TV 2

Blev overrasket

Til Ekstra Bladet fortæller Fidel Nweke, at det var en syret oplevelse at stå foran dommerne.

Annonce:

- Det var det vildeste. Men jeg var meget overrasket over, at de roste mig, for jeg har ikke den største sangstemme. Men jeg håbede, at jeg kunne vise dem min rytme og mit flow, så det var fedt at få så meget ros.

Han fortæller, at han blev overrasket, da værten pludselig kom ind med hans to venner.

- Jeg tænkte bare 'what'. Men det var megasjovt, og jeg blev glad for at se dem, vi laver jo musik sammen, så det var ikke helt ud af det blå.

- Du stillede jo egentlig op alane. Så hvordan var det, at du blev prakket dine venner på den måde?

- Det var fedt at få dem med, fordi vi kunne bygge på hinandens vibes. Jeg spiller også tennis, og det er en meget individuel sport, så det er nice at have noget, hvor man er fælles om det. Det gør også musikken bedre.

Hvordan det går for gruppen, kan du se i 'X Factor' hver fredag på TV 2 eller TV 2 Play.

'Det er ikke hvem som helst, der bliver dommer i 'X Factor', og de kendte musikere har typisk også en betydelig formue. Ekstra Bladet har gennemgået nogle af dem her.