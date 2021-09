Afbryder interview: Rørt til tårer

- Jeg storflæbede derude, efter vi blev råbt op, sagde Micki Cheng, da Ekstra Bladet mødte parret efter showet.

Jenna Bagge og bagekongen havde ellers kun formået at få 21 point for deres pasodoble, hvilket rakte til en niendeplads. Derfor stod de også som et af de sidste tre par inden omdansen, før de blev reddet på målstregen af seerne.

Udsigten til at være så tæt på at ryge ud af danseprogrammet ramte da også Micki så hårdt, at han blev nødt til at afbryde interviewet med Ekstra Bladet.

Micki og Jenna var meget glade for at komme videre i 'Vild med dans' i gårsdagens program. Foto: Anthon Unger

- Ej, nu starter jeg altså igen. Men det har været hårdt at være så tæt på, at det er slut. Jeg er slet ikke klar til at stoppe her, sagde den 32-årige Micki og tilføjede:

- Da aftenen skred frem, og vi bare blev rykket længere og længere ned, kom nerverne. Vi sagde til hinanden, at vi måske skulle gøre os klar til en omdans.

Stor lettelse

Jenna Bagge var klar til at trøste sin 'Vild med dans'-partner, der lod tårerne få frit løb.

- Det var en stor lettelse, der overvældede dig. Det er fordi, det betyder rigtig meget for dig, og det er jeg meget glad for, at det gør, fordi det er rigtig fedt at arbejde sammen med dig, når du vil det så meget, sagde den 33-årige dansestjerne.

Micki og Jenna var klædt helt i glimmer. Foto: Anthon Unger

Den tidligere bagedyst-vinder indrømmer, at det har været sindssyg skræmmende for ham at overvinde sig selv til at danse foran hele Danmark. Han har nemlig aldrig været typen, der danser, afslørede han.

- Nu skal det være slut med at gemme sig, fordi jeg måske er nervøs eller bange for at gøre noget forkert. Min lyst og drive til at gøre det her er bare større end frygten, og jeg vil det her så gerne, sagde Micki Cheng.

Hvordan det går dem og de andre par videre i 'Vild med dans', kan du se hver fredag på TV 2 klokken 20, og så kan du som altid følge det hele live minut for minut her på ekstrabladet.dk.

Herunder kan du se en række video-interviews med flere af deltagerne i 'Vild med dans' efter fredagens program.

Afbryder interview: Rørt til tårer