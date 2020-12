Afdød stjerne erstattes ikke

Marvel har ikke tænkt sig at caste en ny til karakteren, der tidligere blev spillet af Chadwick Boseman, som døde tidligere på året af kræft.

- Bosemans portræt af T'Challa 'Den Sorte Panter' er ikonisk og vil overgå ethvert forsøg på at spille karakteren, og derfor vil karakteren ikke genopstå, fortæller Marvel Studios direktør Kevin Feige under en præsentation for Disney.

Det skriver flere udenlandske medier som CNN og BBC.

Black Panther slår alle rekorder

- Men for at ære det eftermæle, som Chad bidrog til, så vil vi fortsætte med at udforske Wakandas verden og alle de gode og varierede karakterer, der blev introduceret i den første film.

'Black Panter 2' er planlagt til at udkomme 8. juli 2022, og har Ryan Coogler som instruktør.

Chadwick Boseman døde som 43-årig i august efter en kamp mod tarmkræft. En kamp, han holdt for sig selv og sine allernærmeste.

Afdød skuespiller hyldes: Han var en inspiration

- Fordi han tog sig af folk, var en leder, en mand af tro, værdighed og stolthed, så beskyttede han sine medarbejdere fra sine lidelser. Han levede et smukt liv, siger Coogler.

Den første film blev en kæmpe succes og lavede mere end en milliard dollars inden for den første måned - svarende til lidt over seks milliarder danske kroner.

