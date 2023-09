Afgjort: TV 2 må vise skjulte optagelser fra heste-milliardær

Når TV 2 til efteråret har planlagt at sende 'Operation X' med fokus på hestemilliardær Andreas Helgstrand, kan de vise skjulte optagelser fra virksomheden Helgstrand Dressage.

Det slog Retten i Aalborg mandag formiddag fast.

Skjulte optagelser

- Ansvarshavende redaktør Anne Engdal Stig Christensen frifindes for påstanden om, at man skulle forbydes at gøre optagelserne tilgængelige, og Helgstrand Dressage ApS skal betale sagens omkostninger på 30.000 kroner, oplyser dommer Lars Krunderup til Ekstra Bladet om kendelsen.

Det var Andreas Helgstrand, som havde anlagt sagen mod tv-stationen for at få nedlagt fogedforbud mod offentliggørelse af de skjulte optagelser i sine stalde. Han har desuden politianmeldt alle involverede TV 2-medarbejdere.

TV 2 med administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, i spidsen har fået medhold i sagen. Foto: Miklos Szabo/TV 2 Danmark

Tilfredse

Hos TV 2 er man i sagens natur tilfreds med sagens udfald. Det skriver Michael Nørgaard, redaktionschef på TV 2 Dokumentar, til Ekstra Bladet.

Annonce:

'Vi er tilfredse med, at retten ikke nedlagde forbud mod TV 2's kommende publicering af de skjulte optagelser. Vi er også tilfredse med, at retten ligesom os vurderer, at dyreetik og dyrevelfærd er spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse', skriver redaktionschefen i en mailen, der fortsætter:

'Nu vil vi koncentrere os om indholdet i vores kommende programmer, som vi glæder os til at kunne vise senere på året.'

Hvornår den planlagte 'Operation X'-udsendelse får premiere, vil TV 2 endnu ikke oplyse.

Anklaget for dyremishandling

Tidligere har TV 2-redaktør Ketil Alstrup i retten forklaret, at optagelserne viser flere heste i Helgstrands dressurstald, som har blod i munden fra sår, som ikke får lov at hele, samt sår fra pisk og sporer, der dækkes med skosværte.

Desuden viser optagelserne ifølge redaktøren, at man hos Helgstrand Dressage gør brug af metoden rollkur, som har været forbudt i flere år i Danmark, og som af eksperter er blevet kaldt 'dyremishandling'.

Med metoden tvinges hesten af sin rytter til at bøje nakken ved brug af et skarpt bid.

Andreas Helgstrand har i retten ifølge Nordjyske afvist, at der skulle være tale om dyremishandling.

Annonce:

- Det er ligesom en hund, der bider en gang imellem. Man skal sætte hestene på plads, ellers er de farlige, store dyr. Men ingen er på min matrikel for at skade heste, lød det tidligere på måneden i retten fra rigmanden ifølge mediet.

Andreas Helgstrand har i retten kritiseret TV 2's metoder, hvor de blandt andet fik en muldvarp under falsk navn ansat i dressurstalden. Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Andreas Helgstrand, men det har endnu ikke været muligt.

Fra 6. september skal Andreas Helgstrand sammen med resten af det danske dressurlandshold repræsentere Danmark ved EM i dressur i Riesenbeck i Tyskland. Han starter med hesten Jovian.

Læs også: Så rig er dansk hestekonge