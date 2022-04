Afgjort: Vender aldrig tilbage

Den amerikanske skuespiller Chris Noth, der især er kendt for rollen som Mr. Big i 'Sex and the City', blev i vinter omdrejningspunkt for en række alvorlige anklager om seksuelle overgreb.

Anklagerne mod ham har siden kostet ham både rollen i 'Sex and the City'-opfølgeren 'And Just Like That' samt flere andre jobs, og nu har krimiserien 'The Equalizer', der også fyrede skuespilleren i kølvandet på anklagerne, taget den ultimative konsekvens.

Ifølge The Hollywood Reporter, der også i sin tid var de første til at beskrive anklagerne mod Chris Noth, har serien nemlig nu valgt at tage livet af hans karakter.

Noth spillede i 'The Equalizer' rollen som William Bishop, der er en form for mentor for hovedkarakteren, Robyn McCall, som spilles af Queen Latifah.

Men i det seneste afsnit af serien får man ifølge The Hollywood Reporter at vide, at Bishop, der har været væk nogle måneder for at efterforske en sag, er død i et flystyrt.

Dermed er det altså afgjort, at Chris Noth ikke igen bliver en del af serien.

Overgreb og trusler

Anklagerne mod Chris Noth kommer fra flere kvinder, der på forskellige tidspunkter har oplevet, at han har udsat dem for seksuelle overgreb.

En af kvinderne er hans tidligere kæreste Beverly Johnson, der blandt andet har fortalt, at skuespilleren flere gange truede hende på livet og udsatte hende for vold.

Chris Noth har afvist anklagerne flere gange.

'Historien er en fabrikation, og de påståede situationer er hele vejen igennem som dårlig fiktion', har en talsperson for Chris Noth tidligere udtalt.