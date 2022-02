Afkoder kryptisk besked på rekordtid

Det tog ikke lang tid for seerne at afkode kryptisk besked i ny teaser for sjette sæson af 'Better Call Saul'

En 15 sekunder kort teaser for sjette og sidste sæson af 'Better Call Saul' blev offentliggjort mandag, men kryptisk besked er sandsynligvis allerede blevet afkodet.

I videoen ser man et gerningssted, hvor politiet er ved at sikre spor. Igennem billedet vader de to altid velklædte Salamanca-tvillinger, Leonel og Marco, som dermed får annonceret, at de stadig er med. De kartel-arbejdende tvillinger dukkede første gang op i hitserien 'Breaking Bad', som 'Better Call Saul' er en forløber for.

Bob Odenkirk og Jonathan Banks vender snart tilbage som Saul Goodmansom og Mike Ehrmantraut i 'Better Call Saul. Pr-foto

Mere interessant er dog de to gule bevis-markeringer på jorden, hvor numre er skiftet ud med bogstaverne 'D' og 'R'.

Og skal man tro flere nyhedsmedier og fans af serien kan det kun betyde én ting: Sjette sæson får premiere 18. april.

Som fjerde bogstav i alfabetet symboliserer 'D' årets fjerde måned, mens 'R' symboliserer '18'. Samtidig stemmer det fint overens med, at der er tale om en mandag, hvor tv-kanalen AMC tidligere har sendt serien.

'Better Call Saul' følger Jimmy McGill/Saul Goodman i tiden før 'Breaking Bad', hvor han af omveje ender som de kriminelles foretrukne advokat.

Produktionen løb ind i forsinkelser i sommer, da hovedrolleindehaveren, nu 59-årige Bob Odenkirk, faldt om med et hjertetilfælde under indspilningerne i Albuquerque.

Bob Odenkirk som Saul Goodman i 'Better Call Saul'. Pr-foto

Sidste sæson af 'Better Call Saul' vil byde på i alt 13 afsnit og blive opdelt i to. I Danmark kan serien ses på Netflix.