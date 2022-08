Afløseren er fundet: Han er ny DR-korrespondent

I årevis har DR's faste Kina-korrespondent heddet Philip Khokar.

Tidligere på året blev det dog meldt ud, at Khokar fremover skulle have base i Istanbul, hvorfra han sammen med Puk Damsgaard skal dække Mellemøsten og Sydasien for DR.

Nu er hans afløser som korrespondent i Kina fundet, oplyser DR i en pressemeddelelse, og det bliver 32-årige Philip Róin, som indtil nu har været reporter i Shanghai.

'Jeg er enormt glad for, at Philip er vores nye korrespondent. Han kombinerer en dyb Kinaviden og erfaring med et nysgerrigt sind og en legesyg tilgang til journalistikken. Det giver os alletiders mulighed for at fortælle om Kina. For det kræver store mængder nysgerrighed og kulturel oversættelse for at hjælpe os til at forstå Kina, så vi kan forholde os fordomsfrit og kritisk til verdens nye supermagt', siger udlandschef i DR Nyheder, Niels Kvale, i pressemeddelelsen.

Philip Róin har siden foråret været reporter for DR i Kina. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Dermed er det heller ikke et fuldstændig ukendt ansigt, der fremover vil tone frem på skærmen, når DR bringer nyheder fra Kina. Alligevel går Philip Róin til opgaven med ydmyghed.

'Det er en kæmpe arv, der skal løftes. Hvis jeg ikke bliver lukket inde i min lejlighed igen, vil det være fantastisk at få mulighed for at rejse ud og finde alle de skæbner, der gør Kina til den mest interessante historie i vor tid', siger han i pressemeddelelsen.

Han glæder sig til at løfte opgaven.

'Jeg glæder mig til at finde muligheder til at trække lidt på den viden og de ideer, jeg har indsamlet i løbet af mine år i Kina. Det kinesiske verdenssyn betyder jo mere og mere for os alle, så hvis jeg kan få folk i Danmark til at se verden med kinesiske øjne i fem minutter i ny og næ, så er jeg stolt', siger Philip Róin i pressemeddelelsen.

Philip Róin har tidligere arbejdet for Jyllands-Posten, Zetland, Information og The Guardian.

