Afslørede alvorlig sygdom på tv: Skulle ikke føle sig snydt

I aftens afsnit af 'Landmand søger kærlighed' fortæller Louise, at hun har en underlivssygdom, der kan gøre det problematisk at blive gravid naturligt

I aftens program af 'Landmand søger kærlighed' falder snakken hurtigt på børn, da Niels Erik har Louise på tomandshånd.

Der er 13 års forskel mellem de to, og derfor er det også vigtigt for Louise at høre om Niels Eriks fremtidsplaner, når det handler om at udvide familien.

Men aldersforskellen er ikke det eneste, Louise har behov for at snakke med Niels Erik om.

Louise er ikke bange for at tale om sygdommen. Foto: Privatfoto.

I programmet fortæller hun nemlig, at hun har tegn på underlivssygdommen endometriose, der er en kronisk betændelsestilstand i underlivet. Det betyder, at det kun er Louises ene æggeleder, der virker optimalt.

Lidelsen blev opdaget for to år siden, siger Louise til Ekstra Bladet:

- Min ekskæreste og jeg prøvede at få børn. Jeg har altid vidst, at jeg har haft uregelmæssig menstruation og mange underlivssmerter. Jeg blev undersøgt i forbindelse med, at vi forsøgte at få børn.

Annonce:

Her kunne lægen så konstatere, at der var tegn på endometriose.

Vil ikke føre ham bag lyset

Louise kan godt blive gravid naturligt, men der kan være udfordringer. Det syntes hun også, at Niels Erik burde vide.

- Jeg vil ikke føre ham bag lyset. Jeg vil ikke have, at han følte sig snydt, hvis nu det bliver os, der ender sammen. Jeg syntes, det var vigtig viden, som han skulle kende til.

Louise var ikke nervøs for at fortælle det til Niels Erik, og det var heldigvis med god grund.

- Jeg synes, han tog rigtig godt imod det. Han sagde også til mig, da vi gik derfra, da kameraerne også slukkede, at han egentlig var glad for, at jeg fortalte ham det, som det var, og at det jo ikke var noget, som jeg kunne gøre noget ved. Men han var glad for, at jeg var ærlig, og han satte stor pris på min ærlighed, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Du kan se 'Landmand søger kærlighed' hver tirsdag klokken 20 på TV 2. Hvis du ikke kan vente, så kan du streame snigpremieren allerede nu på TV 2 Play.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den tidligere DR-vært Louise Dreisig har tidligere åbent og ærligt fortalt om sin kamp med endometriose:

Kronisk syg DR-vært: Jeg besvimede af smerter