Afslører bryllupsdetalje

Det bliver et december bryllup for 'Nybygger'-parret

Tårerne flød, da Sunnvá og Martin tilbage i november vandt 'Nybyggerne', og kort tid efter sejren kunne de også fortælle, at Marin havde været på knæ.

Da Ekstra Bladet møder parret på den røde løber til Reality Awards løfter de sløret for, hvornår bryllupsklokkerne kommer til at ringe.

Hvornår skal i giftes?

- 31. december, svarer Martin hurtigt.

Og selvom brylluppet finder sted nytårsaften, bliver der hverken jule- eller nytårstema.

- Der skal være bryllupstema, selvom det er nytår, siger Sunnvá, og fortæller, at hun på nuværende tidspunkt har tabt ni kilo, fordi hun ønsker at stå i sit livs form til brylluppet.

Parret skal giftes på Færørerne, hvor Sunnvá er fra.

- VI håber, at alle vores venner har lyst til og får mulighed for at deltage, siger Sunnvá

