Afslører comeback: Derfor er han med igen

Mikkel Bertelsen, der vandt 'Robinson Ekspeditionen', er til alles store overraskelse med i første afsnit af den ny sæson af programmet, der i år kan fejre 25-års jublilæum.

Mikkel Bertelsen toner først frem på skærmen, efter at holdene er blevet sat og første dyst. Og det er der en særlig årsag til. Han er nemlig ikke på lige fod med de andre deltagere i programmet.

Det hold, der vinder første dyst, får den bedste ø, men de får også muligheden for at bestemme, hvem Mikkel Bertelsen skal hjælpe.

Han er nemlig kun dukket op i Malaysia for at hjælpe deltagerne med at finde sig til rette på øen.

- Min rolle var at være en præmie. Jeg var et startskud til det hold, der valgte mig. De kunne få nogle timer ude på øen, hvor jeg kunne dele ud af de erfaringer, vi gjorde os i opstarten sidste sæson. Jeg skulle hjælpe med nogle af 'børnefejlene' inden for 'Robinson', siger Mikkel Bertelsen til Ekstra Bladet.

Mikkel Bertelsen var afsted i fem dage under optagelserne til 'Robinson'. Foto: Sille Serup/Viaplay

Gør det gerne igen

Selvom Mikkel Bertelsen elskede at hjælpe holdet med at komme godt i gang i ekspeditionen, så er han glad for, at der ikke var 'en Mikkel', der hjalp dem, da han var deltager i programmet sidste år.

- Det var sjovt at lære det hele selv fra bunden, også selvom der var en masse fejl, men dem lærte man af, siger Mikkel Bertelsen.

Det er nu anden gang, at vi får Mikkel Bertelsen at se i programmet, og står det til ham, så snupper han da gerne en tur mere med hele pakken inkluderet.

- Det var kanon at være tilbage – jeg kunne være blevet der. De måtte trække mig væk, jeg havde en fantastisk tid på 'Robinson', jeg vil huske det resten af mit liv, siger Mikkel Bertelsen og fortæller, at hvis de spurgte, om han vil være en af deltagerne næste sæson, så er svaret ja.

Men det kræver, at der kommer en smule ændringer i formatet.

- Jeg vil nok tænke over det. Det, 'Robinson' kan, er jo også, at man ikke ved, hvad man går ind til. Hvis det var et andet setup, hvis det kun var gamle deltagere, der var med, så ville det være meget sjovt. jeg ville nok sige ja.

