Afslører: Deltager i populært tv-program

Inden længe blænder TV 2 op for 11. sæson af det populære program 'Toppen af poppen', og blandt årets deltagere er Simon Kvamm.

Det oplyser TV 2 til Ekstra Bladet.

Simon Kvamm, der er kendt som forsanger i Nephew, har en lang musikalsk karriere bag sig og et hav af hits, som de andre deltagere kan kaste sig ud i fortolkninger af i programmet.

Foruden Nephew har han blandt andet lavet musik med Peter Sommer i gruppen De eneste to og senest på listen over musikalske projekter er bandet Hugorm, som Kvamm står i front for.

Det 46-årige multitalent glæder sig til at folde sig ud med kollegerne i det populære program.

- Jeg forestiller mig, at det bliver ligesom én lang familiefest med enormt mange musikalske indslag på enormt højt niveau, lyder det fra Kvamm, som også fortæller, at coronasituationen har været en medvirkende årsag til, at han har sagt ja til at deltage.

- Corona har gjort, at jeg har opbygget et enormt savn efter at hænge ud med kolleger i musikbranchen, siger han.

- Hvordan har du forberedt dig til programmet?

- Jeg er gået amok i studiet.

Foruden Simon Kvamm kan man glæde sig til at opleve blandt andre Malte Ebert og Katinka Bjerregaard, når 'Toppen af poppen' får premiere på TV 2 og TV 2 Play til efteråret.

Simon Kvamm er for tiden aktuel med satireserien 'Guru' på DR2 og DRTV, hvor han spiller lifecoach Andreas Mertz, der forlader København og vender hjem til Silkeborg med en mission om at gøre fødebyen til det nye Herning.