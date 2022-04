Afslører: Det vælter bare ind

Fredag aften kunne Mads Moldt juble, da det stod klart, at han er vinder af 'X Factor' 2022.

Det betød samtidig, at den garvede dommer Thomas Blachman endnu engang førte en deltager til sejr.

Selvom dommeren har ført deltagere til tops mange gange før i programmets historie, lagde han ikke skjul på, at det var noget særligt for ham med Mads Moldt, da Ekstra Bladet mødte dommeren efter fredagens afgørelse.

- Jeg kan virkelig, virkelig godt lide Mads. Det er der ingen tvivl om. Han er en fornøjelse at være sammen med, sagde Blachman, der fortsatte:

- Jeg har kæmpe respekt for ham. Vi har haft det vildeste samarbejde, og jeg er så glad på hans vegne og på programmets vegne. Der kommer et unikum af et talent ind, som rent faktisk bliver set, hørt og forstået. Og at han så får lov at gå hele vejen, det er bare så godt.

Foto: Jonas Olufson

Blachman plejer ikke at have for vane at arbejde videre med sine deltagere, når kameraerne er slukkede, og 'X Factor' er slut, men denne gang bliver det anderledes, forsikrer han.

- Når man kan alle de ting, som Mads kunne, da han ankom til København, så stopper den ikke bare der. Det vælter ind med sms'er og tilbud fra alle mulige, der gerne vil være en del af det her, og han har allerede fået en pladekontrakt for et stykke tid siden, lød det fra en stolt Blachman, der fortsatte:

- Jeg havde en rolle for Citybois, hvor de sagde nej til alle de forkerte ting og ja til alle de rigtige ting. Det er følelsen af, at man bliver ved med at være cool. Så ja, jeg håber, at jeg bliver ved med at kunne hjælpe Mads videre, for han har evner og talentet. Han bliver sjovt at følge.

Blev rørt

Det er sjældent, man ser Thomas Blachman rørt, når han sætter sig i dommerstolen i forbindelse med 'X Factor', men fredagens finale var en undtagelse. Her fældede han nemlig nærmest en tåre, da Mads Moldt havde været på scenen.

- Det er så rørende. Jeg ved sgu ikke. Det er sindssygt rørende. Også fordi han er så god til at lege med min søn. Det er sgu langtfra alle deltagere, jeg kan lide. Det er sgu en sjældenhed. Så det har været særligt for mig, lød det fra dommeren.

Thomas Blachman lægger ikke skjul på, at han har været glad for samarbejdet med Mads Moldt. Foto: Jonas Olufson

I forbindelse med finalen annoncerede TV 2, at der kommer endnu en sæson af programmet næste år.

Blachman ville dog endnu ikke løfte sløret for, om han ser sig som en del af programmet igen næste år.

- Nu annoncerer TV 2, at de kommer tilbage, men jeg kan ikke forestille mig, at man kan lave noget uden mig, så det skal de nok passe på med. Men det må tiden vise. Men det her program var ingenting, hvis jeg ikke var der, det er helt sikkert, sagde han med et grin.

