Afslører detalje i hit-serie: - Det er sindssygt

'Gør dig klar til endnu en social sæson. Det er officielt: Bridgerton vender tilbage med anden sæson.'

Sådan lød det, da Netflix for nyligt afslørede, at anden sæson af hit-serien 'Bridgerton' vender tilbage.

Og man kan godt glæde sig, for ifølge en af hovedrollerne, Jonathan Bailey, så bliver anden sæson fantastisk, og der er der lagt op til drama, overraskelser og endnu mere sladder og flere hemmeligheder.

Det fortæller han i et interview til Vogue.

'Pas på bierne'

- Det er sindssygt, og det er fantastisk. Der bliver også introduceret en masse fantastiske karakterer i serien - og det er ikke kun Anthony, vi kommer til at dykke ned i, lyder det mystisk fra Janathan Bailey, som spiller Anthony Bridgerton i serien.

Han løfter sløret for, at der er mange små overraskelser undervejs, men helt præcis hvad han taler om, er ikke til at vide. Han giver dog en mystisk ledetråd:

- Jeg kan sige dette: Pas på bierne.

Hvad end det betyder, så kan man næsten ikke udgå at blive spændt på, hvad anden sæson byder på af drama.

Sladderblad

Da Netflix offentliggjorde nyheden om den kommende anden sæson, blev den gode nyhed fra Netflix hovedkvarter i USA sendt ud på humoristisk vis. Nøjagtigt som om den var skrevet af Lady Whistledown, der i første sæson er den kvinde, der står bag et sladderblad, der afslører alle de saftige hemmeligheder mellem karakterne.

Hun skrev følgende:

'Det syder med den sidste sladder alle vegne, så det er min ære at meddele til jer, at Bridgerton officielt vender tilbage med en anden sæson. Jeg håber, at i har gemt en flaske 'ratafia' til denne frydefulde begivenhed.

'Det uforlignelige cast i Bridgerton vender tilbage til produktionen i foråret 2021. Undertegnede forfatter har fået informationer omkring, at Lord Anthony Bridgerton kommer til at dominere den sociale sæson. Jeg vil være klar til at skrive om alle hans romantiske aktiviteter.'