Afslører detaljer om nøgenscener

Margot Robbie var så nervøs for at optage nøgenscenerne i 'The Wolf of Wallstreet', at hun måtte drikke sig mod til

Mange kender nok det der med, at man kan være så nervøs for noget, at man kan have brug for en lille sjus, inden man kaster sig ud i det.

Men det er nok de færreste, der har oplevet at skulle forberede sig på at være nøgen sammen med den Oscar-vindende skuespiller Leonardo DiCaprio.

Det har verdensstjernen Margot Robbie til gengæld, da hun skulle optage en scene kun iført strømper og høje hæle sammen med stjernen til filmen 'The Wolf of Wallstreet', og for hende var det netop et af de øjeblikke, hvor der skulle en opstrammer til for at gennemføre.

Det afslørede hun ifølge blandt andre The Independent, da hun for nylig gæstede et event for prisuddelingen British Academy of Film and Television Arts (BAFTA).

- Jeg vil ikke lyve. Jeg tog et par tequila-shots inden den scene, fordi jeg var nervøs. Meget, meget nervøs, sagde hun ifølge mediet.

Siden 'The Wolf of Wallstreet' har Margot Robbies karriere taget fart. Foto: Tommaso Boddi/Ritzau Scanpix

'Det er lige meget'

Den i dag 32-årige Margot Robbie var ikke ældre end 22 år under optagelserne til 'The Wolf of Wall Street', og hun troede egentlig, at hendes optræden i filmen bare ville gå ubemærket hen.

- Ærligt talt, jeg ved, at det lyder fjollet nu, hvor man ved, hvor stor filmen blev, men på det tidspunkt tænkte jeg: 'Ingen kommer til at lægge mærke til mig i den her film'.

- Det er lige meget, hvad jeg foretager mig i den her film, for alle kommer til at være fokuseret på Leo (Leonardo DiCaprio, red.) og alt det. Jeg tænkte: 'Jeg kommer til at gå under radaren', sagde hun i forbindelse med eventet.

Sådan endte det dog ikke med at gå. Filmen blev nemlig hendes helt store gennembrud, og siden har man kunnet opleve Margot Robbie i film som 'Suicide Squad', 'I, Tonya' og 'Once Upon a Time... in Hollywood'.

Næste år kan hun opleves i rollen som Barbie i filmen af samme navn.

