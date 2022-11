Afslører efter 'Robinson': - Jeg blev ramt af depression

Tiden efter 'Robinson Ekspeditionen' var hård for Mohammed.

For den fysisk stærke deltager havde en svær tid, efter han kom hjem til Danmark efter halvanden måneds sult og kamp for hold Nord.

- Det var som om, at jeg havde ramt en væg. Jeg havde hverken lyst til at arbejde eller træne. Jeg havde faktisk ikke lyst til noget som helst, fortæller Muhammed til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg ved godt, at det lyder chokerende, men jeg følte ikke engang, at jeg havde savnet min familie. Det var en mærkelig følelse. Sådan en tomhed på en eller anden måde.

Overlevelsestilstand

Videre fortæller Muhammed, at han under 'Robinson Ekspeditionen' var i overlevelsestilstand. Derfor havde han ingen kræfter til at tænke på familien derhjemme eller på andet end overlevelse.

Denne tilstand havde Muhammed med i bagagen til Danmark, som varede de første fire uger.

Annonce:

- Jeg tror, at kroppen bruger rigtig lang tid på at vende tilbage igen. Jeg følte stadig, at jeg var i overlevelsestilstand, da jeg kom hjem til Danmark.

- Selvfølgelig kunne jeg godt tænke og sådan noget, men der var rigtig mange vigtige ting, der blev tilsidesat herhjemme.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mohammed og Mie Fitness blev tætte venner under 'Robinson' - og er det fortsat dagen i dag. Foto: Viaplay Group

Et helt nyt liv

Muhammed fortæller, at tiden med familien og timerne i træningscentret blev tilsidesat. Derudover havde Muhammed ingen appetit, og alle hans vante rutiner var pludselig forsvundet.

- Jeg følte, at jeg skulle starte et helt nyt liv efter 'Robinson', fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Alle ens følelser var nærmest lagt til siden. Det var som om, at jeg skulle starte helt forfra igen.

- Er vi derude, hvor man kan sige, at du blev deprimeret?

- Ja, på en måde. Jeg blev ramt af en periodisk depression, vil jeg sige.

Annonce:

I dag ser tingene dog særdeles anderledes ud for den fysisk stærke mand. Han er tilbage på sit arbejde som social- og sundhedsassistent. Derudover arbejder Muhammed som personlig træner og hjælper andre mennesker med kost og træning.

- Det tog lidt tid, før jeg kom tilbage til mig selv igen og fik genskabt mine rutiner. Men det hele er meget bedre nu, og det hjælper at være blandt mennesker igen, lyder de afsluttende ord fra Muhammed.

Styr på sexlyst og toiletpapir? 'Robinson'-deltagere afslører alt