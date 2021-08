Afslører første foto fra voldsomt ventet serie

Det første foto fra den voldsomt ventede 'Ringenes Herre'-serie er blevet offentliggjort.

Du kan se billedet øverst her på artiklen. Ifølge Vanity Fair er der tale om en scene fra første episode af serien, som får premiere 2. september 2022 på Prime Video.

Kilder tæt på produktionen afviser at bekræfte, hvem karakteren på billedet er. I forhold til byen i baggrunden gætter mediet dog på, at der måske kan være tale om Valinor.

Den endnu ikke navngivne serie kommer til at foregå i den sagnomspundne anden tidsalder i Midgaard - flere tusinde år før begivenhederne i J.R.R. Tolkiens 'Hobbitten' og 'Ringenes Herre'-bøger.

De sidste optagelser til første sæson kom i kassen i New Zealand mandag.

'Jeg kan ikke udtrykke nok, hvor begejstrede vi alle er for at tage vores globale publikum med på en ny og episk rejse gennem Midgaard. Vores talentfulde producenter, skuespillere, og kreative medarbejdere har arbejdet utrætteligt i New Zealand for at virkeliggøre denne ufortalte og ærefrygtindgydende produktion', udtaler Jennifer Salke, chef for Amazon Studios, i en pressemeddelelse.

Der er afsat en milliard kroner til i hvert fald fem sæsoner af 'Ringenes Herrre'-serien, som dermed bliver verdens dyreste.

