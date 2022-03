Afslører hemmelighed bag sexscener

Netflix-hittet 'Bridgerton' blev kendt verden over for de dampende hede sexscener mellem Phoebe Dynevor og Regé-Jean Page, der spillede hovedrollerne i første sæson.

Og skal man tro Jonathan Bailey, der i den kommende anden sæson bliver omdrejningspunkt i rollen som Anthony Bridgerton, kan man glæde sig til endnu mere sex.

I et interview med mediet RadioTimes fortæller han, at det var de intime scener med både dans og sex, som var den største udfordring for ham. Derfor er han lykkelig over de tricks, seriens intim-koordinator fik inkorporeret.

- Det er vildt, hvor langt hele filmindustrien er nået bare på det seneste år. Der er nye tricks i spil - små puder for eksempel. Og det er fantastisk, hvad man kan gøre med en halvt oppustet netball, siger han til mediet.

Simone Ashley spiller over for Jonathan Bailey i den kommende sæson. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Snyd og bedrag

Selvom det altså på skærmen ser ganske livagtigt ud, når 'Bridgerton'-karaktererne kaster sig over hinanden, er det hele snyd og bedrag, fortæller Jonathan Bailey videre.

- Hvis to personer laver en sexscene, er reglen, at der skal være tre barrierer, der adskiller dem, og der er bestemte handlinger, hvor en halvt oppustet bold kan sørge for, at man kan bevæge sig uden at røre hinanden. Det er egentlig ret skørt, og det skabte nogle morsomme øjeblikke, men så bliver det også mindre akavet, siger han.

Hvis du vil læse mere om sexscenerne i første sæson af den populære serie, har vi samlet alle hemmelighederne her. Du kan også læse om de vildeste sexscener på Netflix generelt. Det kan du gøre her.

Sæson to af 'Bridgerton' får premiere på Netflix 25. marts.

