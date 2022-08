Afslører: Her er den største forskel

Spændingen stiger forud for seriepremieren på 'House of the Dragon', der er på en noget nær umulig mission

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): 46 millioner seere fulgte i gennemsnit ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones', der havde premiere i 2019 og dermed med længder er den mest sete serie hos HBO Max nogensinde.

Her tre år senere er streamingtjenesten så klar med afløseren, 'House of the Dragon', der skal forsøge at udfylde de gigantiske sko.

Men det er ikke noget, der på overfladen påvirker en af seriens hovedforfattere og medproducent, Ryan Condal.

- Cool as a cucumber, lyder det sarkastisk, da Ekstra Bladet møder Ryan Condal i Amsterdam til den europæiske forpremiere på 'House of the Dragon'.

Tilstanden oversættes nok bedst til 'kold som en brøndgravers røv', men Ryan Condal kan nu alligevel godt mærke, at han sidder i en glohed stol.

- Det er bestemt ængstelige tider. Vi har arbejdet på serien i tre år nu. Det er lang tid. Det er en væsentlig del af min karriere, der er blevet lagt i det her, men jeg tror, det er det, jeg er mest stolt af. Det er det, jeg har brugt mest tid på.

Showrunner Ryan Condal til den europæiske forpremiere på 'House of the Dragon'. Foto: Bart van der Putten

Mørket eksisterer

Begivenhederne i 'House of the Dragon' finder sted cirka 200 år før 'Game of Thrones', men selv om vi stadig befinder os i den fiktive verden Westeros og hovedstaden King's Landing, så er forløberen ikke bare en efterligning.

Uden at afsløre for meget går der eksempelvis 20 minutter, før den første person halshugges, og 24 minutter før den første sexscene udspiller sig.

Det kan virke som lang tid, når man har set 'Game of Thrones', men denne gang Ryan Condal valgt en mere pirrende tilgang til vold og sex.

- 'Game of Thrones' er en voldelig verden. Jeg tror, der er visse aspekter af den menneskelige tilstand, der er væsentlige i den specifikke verden.

- 'House of the Dragon' dækker en periode af Westeros, som er præget af mere fred og dekadence, end du vil se i den originale serie. Men mørket eksisterer bestemt og er konstant til stede gennem serien, og jeg tror, det er det, der gør, at verdenen føles farlig, og at der muligvis lurer farer rundt om hvert hjørne, som gør dig interesseret i at følge karakterne, fordi du aldrig ved, hvad der kommer til at ske med dem.

Ryan Condal instruerer Matt Smith under tilblivelsen af 'House of the Dragon'. Foto: HBO Max

Westeros i fredstid

- Hvor adskiller serien sig mest fra 'Game of Thrones'?

- Jeg synes, det er omgivelserne.

- Den originale serie udforskede i høj grad et imperium i forfald, Targaryen-dynastiet var faldet, Robert Baratheon tog over og var ikke en særlig god konge, synes jeg.

- Nu er det en tid, hvor der har været seks år med fred, og Targaryen er et urørligt dynasti med 17 drager, som ingen andre har, og de forventer at regere i Westeros de næste 1000 år. At følge dem i en periode, hvor de er på toppen, er et interessant tvist på den originale serie, for det er langt hen ad vejen det samme sted, det føles bare og ser meget anderledes ud end under Robert Baratheons regeringstid.

Emily Carey og Milly Alcock spiller de yngre udgaver af henholdsvis Alicent Hightower og prinsesse Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

