Afslører: Hit-serie vender tilbage

Den populære tv-serie 'Verdensmænd' får en efterfølger.

Det afslører holdet bag, da Ekstra Bladet møder dem på den røde løber til Zulu Awards torsdag aften, hvor programmet var nomineret i kategorien årets tv-program.

- Jeg ville virkelig, virkelig være glad for at vinde. Jeg er virkelig stolt af programmet.

- Om ikke andet, så er det bare virkelig dejligt at fejre programmet med de to gode mennesker, siger Tobias Dybvad.

Senere kunne Dybvad stå på scenen og sige tak - programmet vandt nemlig prisen.

Mere på vej

Allerede på den røde løber havde Tobias Dybvad afsløre over for Ekstra Bladet, at der kommer en ny sæson.

- Er der mere på vej?

- Ja, det er der.

- Jeg kan ikke fortælle så meget om det, andet end at det er en realitet, og at det kommer i starten af næste år, siger Tobias Dybvad med et smil på den røde løber.

De tre nominerede Nikolaj Stokholm, Bo 'lydmand' og Tobias Dybvad var i godt humør forud for showet torsdag aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Rejser verden rundt

I Programmet rejser de tre gutter rundt i verden og oplever fremmede kulturer, hvilket ofte viser sig at være noget af en prøvelse for ærkedanske Nikolaj Stokholm.

Men til sommer gør de det altså igen.

Zulu Awards løber af stablen torsdag aften, men først søndag kan det ses på TV2 Zulu.