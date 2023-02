Afslører: Ikoniske film vender tilbage

Disney fortæller, at de arbejder på efterfølgere til flere populære film

Mod det uendelige univers! - igen. Disney kunne nemlig torsdag bekræfte, at de arbejder på efterfølgere til 'Toy Story', 'Frozen' og 'Zootopia'.

- I dag er jeg glad for at kunne meddele, at vores animations-studie arbejder på efterfølgere til nogle af vores mest populære film, siger Disneys CEO, Bob Iger, ifølge Deadline og fortsætter:

- Vi har flere oplysninger om disse produktioner snart, men dette er et godt eksempel på, hvordan vi bygger videre på vores uovertrufne brands og franchiser.

De seneste udgaver af de tre film har alle været kæmpe succeser for Disney, og det er derfor blevet besluttet, at citronen godt kunne presses en smule mere.

Annonce:

Stort underskud

Disney forsøgte sig i 2022 med en række nye film, som modsat ikke klarede sig særlig godt. Både filmen 'En forunderlig verden' og 'Rød' indtjente langt mindre end håbet. Finansmediet CNBC kunne i oktober fortælle at Disney-filmen 'Rød' havde et underskud på lidt over en milliard kroner.

Disney vælger i år at gå den lidt mere sikre vej og fornyer i stedet de to klassikere 'Toy Story' og 'Frozen' samt 2016-hittet 'Zootopia'.

Man må dog nok vente lidt endnu, da der stadig ikke er annonceret en udgivelsesdato for de tre film.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Deltagerne i 'Øen VIP' børstede tænder med tandbørster, de fandt i vandkanten. Hør mere i 'Der er brev' med Oliver Bjerrehuus herunder eller i din podcast-app